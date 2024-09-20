Microsoft, Three Mile Island nükleer santralini yeniden açarak yapay zeka projeleri için 835 megavat enerji elde edecek.

Microsoft, yapay zeka projeleri için kapatılmış olan Three Mile Island nükleer santralini yeniden faaliyete geçirmek üzere 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Microsoft, santralin üreteceği 835 megavat enerjinin tamamına erişim sağlayacak. Düzenleyicilerin onayıyla birlikte, santral 2028 yılında tekrar faaliyete geçecek.

Three Mile Island santralinin sahibi Constellation, Microsoft ile imzaladığı enerji satın alma anlaşmasını duyurdu. Anlaşma, Microsoft'un veri merkezlerinin temiz enerji ile çalışmasını sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor. 2019 yılında ekonomik sebeplerle kapatılan santral, 1979 yılında ABD tarihinin en ciddi nükleer kazasının yaşandığı birimin hemen yanında bulunuyor.

Microsoft yapay zeka için 837 megavat temiz enerji hedefliyor

Santral, yeniden faaliyete geçtiğinde 837 megavat enerji üretebilecek ve bu miktar 800.000'den fazla evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Microsoft, bu enerjiyi veri merkezlerinde ve yapay zeka projelerinde kullanarak temiz enerji hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Constellation, santrali yeniden açmak için 1.6 milyar dolar yatırım yapacak ve gerekli onayları almak için Nükleer Düzenleme Komisyonu ile eyalet ve yerel ajanslardan izin alacak. Ayrıca, santralin işletme süresini en az 2054 yılına kadar uzatmayı planlıyorlar.

Şirket yenilikçi enerji çözümleriyle hem enerji ihtiyacını karşılamayı hem de çevresel etkisini azaltmayı hedefliyor.