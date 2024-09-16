TCL, 13-15 Eylül'de gerçekleşen Gaming İstanbul'da TCL Victory Arena'da pek çok özel etkinlikle ziyaretçilerini karşıladı. Marka, farklı kitlelere hitap eden yeni televizyonlarını da etkinlikte tanıttı.

Gaming İstanbul Uluslararası Oyun, Espor ve Dijital Eğlence Fuarı, bu sene 13-15 Eylül tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğin Epic Sponsoru olan TCL, TCL Victory Arena alanında özel etkinlikler ve konuklar ile oyun severleri ağırladı.

Egoist Pati, Cey Lazuli, Umutcan Tütüncü ve Cosplay Mila'nın yer aldığı etkinliklerde ziyaretçiler aynı zamanda TCL'nin yeni televizyonlarıyla da tanıştı.

Premium ve uygun fiyatlı seçenekleriyle iki yenilenmiş TCL QD Mini Led Google TV de etkinlikteydi

Dünyanın en çok satan ikinci ve en çok satan Android Google TV markası olan TCL, farklı ihtiyaçlara yönelik yenilenmiş ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan TV'leriyle fuarda yer aldı.

Premium bir TV deneyimi arayanlar için C855 PREMIUM QD Mini LED TV'yi sergileyen TCL, uygun fiyatlı bir QD Mini LED TV arayanlar için ise C755 QD Mini LED TV'yi tanıttı.

C855 PREMIUM QD Mini LED TV neler sunuyor?

65 -75 -85 ve 98 inç ekran boyutlarına sahip ve yapay zekâ özellikleriyle donatışmış C855 PREMIUM QD Mini LED TV, TCL’in kendi iştirak şirketi olan CSOT Panel fabrikasında üretilen H-VA panel ile geliyor.

H-VA paneller, geleneksel VA panellerden daha yüksek parlaklık seviyesine ve daha geniş izleme açılarına , yüksek kontrastlara , daha düşük enerji tüketimine ve çevreci yaklaşıma sahip.

C855 PREMIUM QD Mini LED TV'nin teknik özellikleri ise şöyle:

TCL C855, bulunduğu ortam ışığına uyum sağlayan 2160 lokal yerel karartmalı led aydınlatmaya sahip.

6 kristalli eşit ışıklı lens dizilimi sayesinde siyah ekran üzerinde bulutlanmaların halo efektlerinin önüne geçiyor.

QLED Pro – 4 katmanlı Nano Quantum kristalleri

Gerçek 10 Bit Panel.

HDR Premium ile 3500 Nit parlaklık.

Yansıma önleyici ekran kaplaması sayesinde yansıma seviyesi ortalama %2.3’dür.

Flicker Free (Kırpışmasız ekran) sertikası TÜV Rheinland.

3840x2160 ULTRA HD - 4K ekran çözünürlüğü

Quantum Dot Pro & Mini Led teknolojisi

HDR10+ , Dolby Vision – Dolby Vision IQ

IMAX Enhanced Desteği

120 Hz panel hızı

Değişken yenileme hızı (VRR) desteği sayesinde 144 Hz Ultra akıcı oyun deneyimi

144 Hz yenileme hızı için, mutlaka lisanslı HDMI 2.1 kablo gerekir ve 4K desteklidir.

ALLM (Düşük giriş gecikmesi)

Yeni nesil HDMI 2.1 bağlantı sayesinde Playstation 5 ve Microsoft Xbox konsollarla tam uyumlu.

AMD FreeSync Premium Pro sertifikası

Dahili Game Master 2.0

Dahili Onkyo ses sistemi

Gerçek 2.1.2 kanallı 60W ses sistemi

Dolby Atmos ve DTS: X

3 GB RAM + 64 GB Dahili Bellek

Android 12

Yeni nesil AIPQ 3.0 ULTRA İŞLEMCİ

Peki C755 QD Mini LED TV neler sunuyor?

50- 55-65 -75 -85 ve 98 inç ekran boyutlarına sahip C755 QD Mini LED TV'nin de panelleri tıpkı C855 PREMIUM QD Mini LED'in panelleri gibi CSOT Panel fabrikasında üretiliyor ve aynı özellikleri taşıyor.

Teknik özellikleri ise şöyle:

TCL C755 bulunduğu ortam ışığına göre parlaklık seviyesini otomatik uyarlayan, 500’den fazla arka led aydınlatmaya sahip.

Gelişmiş yeni nesil 16 bit destekli arka ışık kontrolcüsü

Yapay zekâ algoritması ile arka ışık kontrolcüsü sahneyi algılayarak parlaklık seviyesini optimize edebiliyor.

QLED Pro – 4 katmanlı Nano Quantum kristalleri

1300 Nit parlaklık.

98 İnç ekran boyutunda 1600 Nit parlaklık seviyesi.

3840x2160 ULTRA HD - 4K ekran çözünürlüğü

Quantum Dot & Mini Led teknolojisi

HDR10+ , Dolby Vision – Dolby Vision IQ – IMAX Enhanced Desteği

120 Hz panel yenileme hızı

Değişken yenileme hızı (VRR) desteği sayesinde 144 Hz Ultra akıcı oyun deneyimi.

ALLM (Düşük giriş gecikmesi)

Yeni nesil HDMI 2.1 bağlantı sayesinde Playstation 5 ve Microsoft Xbox konsolları ve gelecek nesil tüm yeni oyunlarla tam uyumlu

AMD FreeSync Premium Pro sertifikası

Dahili Game Master 2.0

Dahili Onkyo ses sistemi

Gerçek 2 kanallı 30W ses sistemi

Dolby Atmos ve DTS: X

3 GB RAM + 32 GB Dahili Bellek

Yeni nesil AIPQ ULTRA İşlemci

TCL'nin yeni TV'leri hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.