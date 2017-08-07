Denize giren Genç Et Yiyen Böceklerin Gazabına Uğradı

Okyanusa ayaklarını sokan 16 yaşındaki genç, et yiyen bitler tarafından ısırıldı. Suyun soğuk olmasından dolayı ısırıldığını fark etmeyen gencin sağlık durumu iyi.

Günün bütün yorgunluğunu ayaklarını okyanusun serin sorularına bırakarak gidermek isteyen 16 yaşındaki Sam Kanizay’ın başına hiç beklenmedik bir şey geldi. Bir futbol maçının ardından ayaklarını dinlendirmek için suya sokan Sam, okyanustan çıkıp ayakkabılarını giymeye hazırlanırken bacaklarının her yerinin kanlar içinde kaldığını gördü. Tüm cildini yemeye çalışan deniz bitleri tarafından gasp edilen Sam’in bu ısırıkları fark etmemesinin ardında okyanusun soğuk suları yatıyor.

Geçen hafta Sam’in girdiği Brighton Dendy Street sahilinde 3 dereceye kadar düşen sular, gencin ısırıldığını fark etmemesini sağlamış ve bu sayede daha ciddi zararlar ortaya çıkmış.

Bütün bulgular deniz bitini gösterse de hala bu konuda emin olmadıklarını belirten deniz biyoloğu Michael Keogh, deniz bitleri için “Ölü balıkları temizleyecek ve yaşayan dokular üzerinde beslenecek temizleyiciler” tanımlamasında bulundu. “Çoğunlukla bir santimetre uzunluğundan daha kısa olan canlılar, bu boyutları yüzünden yaptıkları ısırıklarda çok fazla dikkat çekmiyor” diyen Keogh, yine de bu canlının deniz biti olmayabileceğini, “denizanası larvası” olabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Orada tekrar yüzeceğini söyleyen Sam ise yavaş yavaş iyileşiyor. Daha çok tek seferlik bir şey olduğunu düşünen Sam’i bu cesaretinden dolayı kutlar, yine de daha temkinli olmasını dileriz.