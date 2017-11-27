Google'ın Yapay Zekası Halüsinasyon Makinesi Oldu

Sussex Üniversitesi’nden bir ekip, beynin özel durumlarda gördüğü şeyi işleme şeklini daha iyi anlamak için halüsinasyon hissini iki katına çıkarmaya çalışıyor.

Bir çokları için kabus gibi görünebilir ama Sussex Üniversitesi’nden araştırmacılar son zamanlarda yapay zeka ile sanal gerçekliği bir araya getirerek deneylerini mükemmelleştirmenin bir yolunu buldular.

Halüsinasyon Makinesi adı verilen bu yeni cihaz, hap ya da uyarıcı madde almadan tribe girme hissini oluşturmayı amaçlıyor. Sussex Üniversitesi Bilişsel Bilim Merkezi’nden bir araştırmacı ekip, birkaç yıldır bu proje üzerinde çalışıyor. Ekibin amacı beynin, bilinç yerindeyken ve halüsinasyon durumlarında işleyiş ve algılama şeklini daha iyi anlayabilmek.

Sackler Center’ın yardımcı yöneticilerinden Anil Seth, Haziran ayında bilinç konusunda bir konuşma yapmıştı. “Sürekli halüsinasyon yaşıyoruz. Sadece şu var ki, hepimizin gördüğü halüsinasyon konusunda fikir birliğine varmışsak, buna ‘gerçeklik’ adını veriyoruz” demişti.

Daha önce halüsinasyon etkisi oluşturmak için bilim adına LSD ve diğer ilaçlar kullanıldıysa da, toplum tarafından pek kabul gördüğü söylenemez. Aynı zamanda vücudun, LSD tipi ilaçlara nasıl tepki verdiğine dair kişinin bireysel tecrübesini belirlemek de zor bu yöntemle.

Sussex Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ise, Google’ın yapay zeka sistemi sayesinde uygulanabilecek yeni bir yöntem keşfettiler. Bu sistem, görüntülerdeki şablonları tanımlamak için sinir ağlarını kullanıyor. Deep Dream adı verilen Google’ın yapay zeka sistemi de beyinlerimizde olduğu gibi aşırı yüklendiği zaman şablon algılamasını benzer şekilde sentezliyor. Genellikle bu tip bir durum, aslında olmayan şeylerin hayal edilmesine neden oluyor.

Araştırmacılar deney için Deep Dream’in uyarlanmış bir versiyonunu kullanarak, Sussex Üniversitesi kampüsünün geniş çekimli bir videosunu işleme tabi tuttular. Daha sonra bu videoyu 12 gönüllü üzerinde denediler. Gönüllülerin gördükleri halüsinasyonların, psilosibin’in neden olduğu halüsinasyonlara benzer olduğunu gördüler. İkinci bir deney ise, halüsinasyonun kişinin algılama süresini ne şekilde etkilediğini tespit etmek üzere gerçekleştirildi. 22 katılımcıya zamansal bozulma yaşayıp yaşamadıkları soruldu. Hemen hemen tüm katılımcılar gösterilen kontrol videolarına benzer tepkiler gösterdiler. Bu durum, ekibin halüsinasyonları bu makine ile kopyalayabildiklerini ama, zamansal algılama hissini henüz kopyalayamadıklarını gösteriyor.

Araştırmacılar Halüsinasyon Makinesinin verebileceği seviyeleri, gelecekte ayarlayabilmeyi umuyorlar. Düşükten yükseğe doğru derecelendirilmiş zaman bozulumu, beynin gördüğü şeyi işleme biçimiyle ilgili farklı seviyelerle uyum sağlayabilir.

Bu deney, Google Deep Dream ve sanal gerçeklik gibi algoritmaların, bilim insanlarının deneyleri gerçekleştirme şeklini nasıl değiştirdiğini sergileyen bir başka yöntem olarak çıkıyor karşımıza. Teknoloji, beyinlerimizi daha etkin şekilde manipüle edebiliyor ve Sussex Üniversitesi’ndeki ekip de bunun nasıl yapıldığını tam olarak görmek için limitleri zorluyor.