Adolf Hitler insanlık tarihindeki en korkulan zalimlerden biri olarak tanımlanır ama bu fotoğrafçı, Hitler’in Fransa’daki gizli sığınağına yolu düştüğünde, her şeye rağmen içeriye girmeye cesaret etmiş.

Hitler’in Sığınağını Bulan Kaşif

Şehir fotoğrafçısı ve gezgin Marc Askat, Fransa’nın kuzeyinde bulunan yoğun ağaçların olduğu kırsal bölgede gezinerek av sezonunu başlatmaya cesaret edebilmişti. Fotoğraf için yeni nesneler bulmak için araştırma yaparken Adolf Hitler’in son sığınaklarından biri olduğuna inanılan bir yere denk geldi. İnanışa göre Nazi lideri burada İngiltere’yi işgal planları yapmıştı.

Yer altında bulunan bu ürkütücü sığınak, insanlık tarihinin en çok zarara neden olan savaşlarından birinin hikayeleriyle dolu. Askat sığınağı bulup, fotoğraflarını çekmesine rağmen, tam yerini açıklamıyor. Hitler’in yer altındaki sığınağının yerini insanlardan gizlemek için iyi bir nedeni var.

Tarih Meraklısı

Burası, Paris’li fotoğrafçı Marc Askat’ın açığa çıkardığı ilk ilgi çekici İkinci Dünya Savaşı bölgesi değil. Hitler’in hastalıklı savaş girişimlerini toparlamak için yaptığı başarısız girişimlerin birinde Almanya sınırları içerisinde bulunan bir sığınağa kaçtığını bir çokları bilir. Fakat burası Hitler’in kullandığı tek sığınak değildi. Askat aynı zamanda İngiltere’nin işgaline yönelik planlar için kullanılan Fransa’daki başka bir sığınağı ortaya çıkardı. İçeride nelerin olduğuna inanamayacaksınız.

Un Ufak Olmuş Yapı

Av sezonunun olduğu tehlikeli bir zamanda yoğun ağaçlarla kaplı ormana dalan Askat, üzeri çalılıklarla kaplanan, yıkılmaya yüz tutmuş beton bir bina görür. İçeride bulacağı şeyden habersizdi ama göreceklerini belgelemek için kamerasını çıkarmıştı.

Dışarıda büyük bir yüzme havuzuna denk gelen Askat, yaptığı araştırmalar neticesinde vaktiyle Alman yetkililerin havuzda yüzerken görünmemek için havuzun üzerini bir muşamba ile örttüklerini öğrenir. Bütünüyle boş olan havuz yosunla kaplıdır. Huzurun hakim olduğu Fransa’nın bu kırsal bölgesindeki Nazi sığınağı, ürkütücü bir görüntüye sahiptir.

İçeri Giden Yol

Sığınağın yerini tespit eden Askat, içeri giden bir yol bulmuştur. Kapılar ve pencereler izinsiz misafirlerin girişine engel olmak üzere tasarlanan paslı panjurlarla kaplıdır. Giriş bölümü Indiana Jones flmlerinden fırlamış gibi durmaktadır.

Sığınağın İçinde

İçeri giren Askat, yer altında yaklaşık 10 km uzunluğunda serpilmiş çok sayıda tünel ve odalardan oluşan şebekeyi keşfetmeye başlamıştır. Bu yer altığı sığınağının en derin noktası yerin yüzeyinden 30 metre aşağıdadır.

Tarihi Önemi

Şaşırtıcı büyüklüğünün yanında Askat’ın fotoğrafını çektiği bu sığınak, tarihi anlamda da bariz bir öneme sahiptir. Hitler’in Almanya dışındaki son üslerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Bu fotoğraftan sığınağın nasıl bir şey olduğunu net olarak ayırd etmek pek mümkün değil ama bir labirent görüntüsü sunmaktadır. Sığınağın inşa edildiği dönemlerde Hitler İngiltere’yi işgal planları yapmıştır.

Sığınakta Kimler Yaşadı?

Askat’ın bulduğu sığınağın adı ‘Führerhauptquartier Wolfsschlucht II’ imiş ve burada ikame eden tek korkunç figür o değilmiş. Resimde zeminin tahta döşemelerini ve altındaki paslı boruları görüyorsunuz. Bunlar sığınağın her yerinde bulunmuyorlar. Sığınak Nazi’lerin Batı Cephesi askeri kumanda merkezi olarak kullanılıyordu ve bir çok Alman subayına ve nezaretindekilere ev sahipliği yapmıştı.

Kanlı Savaş

Odanın tavanının kopmakta olduğunu ve duvara sabitlenmiş raf olduğu anlaşılan nesnenin altından aşağıya yayılan pas akıntılarını görebiliyoruz.

Antisemitizmin Yayılışı

Bu odanın görüntüsü ayrı bir ilginçlik arz ediyor. Duvarda tüpler ve uzun bir ecza dolabını andıran bir şey duruyor. Tavanda daha yoğun bir pas ve küf görülüyor. Hitler iktidara geldiğinde antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) bilinmeyen bir kavram değildi. Ülkede mevcut ekonomik sorunlardan ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan sosyal kargaşadan ötürü yahudileri günah keçisi ilan eden Hitler, mevcut karşıtlıktan faydalanıyordu.

Yavaş Yavaş Kurulan Yapı

Her ne kadar bu üzücü tarihi mekanları ziyaret etme imkanından mahrum olsak da, bu resimler bizlere Holocaust çapında uygulanan devlet destekli şiddetin bir gecede oluşmadığını hatırlatıyor. Gerekli kaynaklar, taraftarlar ve alt yapı zamanla edinilmiş. Duvarda görülen ‘Terrain Militaire Defense d’entrer’ yazısı, ‘Askeri Zemin Savunma Girişi’ anlamına geliyor. Belli ki burada silahlı kuvvetler yer alıyorlarmış.

Bir Tarihin Parçalanışı

Askat bu karanlık ve pis sığınağın içerisinde geçmişin yürek parçalayan anılarını buluyor. Çok sayıda yer döşemesi altında bulunan paslı boruları ortaya çıkarmak için sağa sola atılmış olsa da, geçmişte birilerinin yaşadığına işaret eden eski teneke kutular ve odalara yayılmış çürüyen çöplük yığınları da var.

Duvarların Dili Olsaydı…

Sığınak içerisinde Askat’ın fotoğrafını çektiği yerler arasında yerin oldukça aşağısında yer alan dolambaçlı beton koridorlar da bulunuyor. Bu kasvetli koridor geçişleri kalın çimento duvarlarla ve metal kapılarla güçlendirilerek, yer altında plan yapan Nazi’lerin Müttefik Kuvvetler’den korunması amaçlanmış.

1933 yılında aynı zamanda önemli bir ‘öjenik’* yasa kabul edilmiş, 400.000 insan rızaları dışında sterilize edilmişlerdi. Hitler’in 1935 yılında çıkardığı ‘Nuremberg Yasaları’ ilk aşamada ‘Aryan’* Almanların, Yahudilerle, daha sonra ise ‘Aryan’ olmayanlarla akrabalık bağı edinmelerini yasaklıyordu. İşkenceye tabi tutulmuş bir çok sanatçı ve entelektüel, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’dan kaçmışlardı.

* Öjenik : Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.

* Aryan : Nazi düşüncesinde İskandinav Irkı, Kuzey Almanya ovalarında milattan önce yaşadığına inanılan ve Proto-Aryanlar olarak adlandırılan ırkçı düşüncedeki bazı kişilerin en saf ırk olarak açıkladığı ırktır.