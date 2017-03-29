Donald Trump'da iPhone kullanmaya başladı. Normalde iPhone'un boykot edilmesini isteyen Trump, bu boykotu kendisi bozmaya karar verdi.

Donald Trump, Amerika’nın ve dünyanın en çılgın başkanı olma ünvanına emin adımlarla koşmaya devam ediyor. Teknoloji şirketleri ile düştüğü çıkmazın dışında aldığı kararlar ile adından sıkça söz ettiren Trump, göçmen kararları ile teknoloji şirketlerinden Hollywood’a kadar Amerika’yı Amerika yapan önemli sektörlerden tepki çekti.

Bildiğiniz gibi Trump’ın en çok aktif olduğu platformlardan birisi Twitter. Kısa süre önce yaptığımız bir haberde, Amerika başkanı gibi dünyanın en büyük güçlerinden birisi olan başkanın telefonunun Samsung’un 2012 senesinde çıkardığı efsane telefonu Galaxy S3 olduğundan bahsetmiştik. Telefonun en son güncellemesini 2015’te aldığı düşünüldüğünde dünyada yer alan tüm hackerlara adeta kucak açan bir telefon olması, Trump’ın ağır eleştirilere maruz kalmasını sağlamıştı. Trump’dan önceki başkan Obama’nın kullandığı gibi “Oyun Telefonu” olarak adlandırılan kilitli bir Blackberry cihazı kullanmayı reddetmesi, bu olayların yaşanmasını sağlayan diğer unsurlar.

Beyaz Saray Müdürü Dan Scavino Jr, bu gece yaptığı açıklama ile Trump’ın “son birkaç haftadır” iPhone model telefon kullandığını doğruladı. Trump’ın son zamanlarda attığı tweetlerin Apple cihazından gelmesi, kafalarda soru işareti bırakmıştı. Apple’a karşı bir nevi savaş açan Trump’ın bu tutumunun kırılmış olduğunu anlıyoruz. Geçen sene FBI’a karşı telefonun kilidini açmayı reddeden Apple’ın boykot edilmesi gerektiğini savunan Trump, o zamanlar hem Samsung hem de Apple cihazlarını kullandığını ancak Apple'ın FBI’ın isteklerine teslim olmaması durumunda iPhone’u atacağını söylemişti. Apple, FBI ve hükümete yardımcı olmamasına rağmen Trump’ın iPhone modelini kullanmaya devam etmesi soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Trump’ın Galaxy S3 yerine yeni model bir iPhone’a geçmesi daha güvenli olsa dahi, kullanıcılar tarafından kullanılan bir telefon olduğu düşünülürse son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabileceğini söyleyebiliriz. Günümüzde hackerların telefonların içerisinde yer alan bilgileri nasıl çaldığını görüyoruz. Nükleer bombalara kadar yetkisi olan bir başkanın kendi güvenliğini daha fazla sağlamaya çalışmasını beklerdik.