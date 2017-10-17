Huawei Mate 10 Pro'da Kulaklık Girişi Bulunmuyor!

Apple’ın iPhone 7 ile başlattığı klasik 3.5mm kulaklık girişini kaldırma akımına Google’dan sonra, artık bir dev haline gelen Huawei de katıldı. Firmanın yeni duyurduğu üst düzey amiral gemisi Mate 10 Pro USB Type-C bağlantısı ile kulaklık destekliyor.

Bundan iki yıl önce Apple, iPhone 7 modellerini ve yanında da AirPods adındaki kablosuz kulaklıklarını tanıtınca, teknoloji tarihinde yeni bir dönüm noktasına girileceğinin sinyallerini almıştık. Her ne kadar AirPods'lar harici olarak fiyatlandırılsa ve cihaz kutusundan çıkmasa da, kulaklık girişini kaldırmasıyla çok tepki çeken şirket yine de başarılı olmuştu.

Google’ın dağıtım kanalları konusunda bir türlü başarılı olamadığı amiral gemisi cihazları Pixel 2 ve Pixel 2 XL ise Apple’ın izinden giderek 3.5 mm’lik jakı tarihe gömen üst düzey cihazlar oldular.

Alternatif üreticiler arasından sıyrılıp bir dev haline gelen Huawei ise Android cephesinin en sağlam neferlerinden. Yeni duyurduğu Mate 10 ve Mote 10 Pro özellikleriyle gözleri kamaştırsalar da önemli bir farkları var. Apple ve Google’ın harikaları ardından standart kulaklık girişinin olmadığı Mate 10 Pro, kablosuz teknolojilerdeki dönüm noktasını temsil eden 3. kuşak olurken kardeşi Mate 10 hala 3.5mm’lik jaka sahip.

Huawei, kullanıcılarının bu geçiş sürecinde sıkıntı yaşamamaları adına kutu içeriğine, USB Type-C kulaklık ve 3.5 mm’lik jakları USB Type-C’ye dönüştüren aparat eklemiş. Bu içerikler, Mate 10 kutusunda bulunmuyorlar.

Huawei, Mate 10 Pro ve Mate 10’nun piyasaya çıkış tarihi henüz açıklamadı. Ancak kulaklık girişi konusunda yapılan tercih, bu zamana kadarki en iyi uygulama olabilir. Sonuçta 3.5mm’lik jaka dair bir takıntınız ve beklentiniz varsa Mate 10 kullanabiliyorsunuz. Ayrıca trendleri takip etmek isteyenler de Mate 10 Pro müşterisi olabilirler. Yani her şartta bu ayrımı gözetenler, Huawei’nin son amiral gemisini kullanabilecekler.

Mate 10 Pro Avrupa’da 3500 TL (799 Euro) civarında ve kardeşi Mate 10, 3000 TL (699 Euro) civarında raflarda olacak. Cihazların Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı.