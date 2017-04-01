Matematikçi İddia Ediyor: Zaman Aslında Var Olmayabilir!

Matematikçi ve "The Great Unknown" (Büyük Bilinmeyen)in yazarı Marcus du Sautoy, matematiğin zamanın aslında var olmadığınını ispatlanabileceğini iddia ediyor!

Oxford Üniversitesi Profesörü Marcus du Sautoy, Business Insider'la yaptığı söyleşide, "Fizik kurallarının tamamını, zamanı denklemlerden çıkararak yeniden yazmak gerçekten mümkün." diyor. "Yani belki de zaman, sadece insan icadı. Bazen aslında gerçekten var olmayan bu şey "ortaya çıkan varlık" diye adlandırılıyor. Fakat bence çocuğumuz, adına zaman dediğimiz bu akıntıda bir şeyler olduğunu seziyoruz." diye ekliyor. "Ama gerçekte ne olduğunu, hiçbirimiz kesin olarak söyleyemiyoruz."

Konuşmasında Sautoy, matematiğin zamanın olmadığını nasıl kanıtlayabileceği noktasında şunları söylemekte: "Zaman aslında oldukça matematiksel bir nitelik taşımakta, çünkü zamanın izini sürmeye çalıştığınızda, tekrarlayan bir şeyin varlığını tespit etmeye çalışıyorsunuz ki böylece zamanın geçisini gösterebilesiniz. Ve tekrarlayan ya da modelleri olan şeyleri tespit etmek tam da matematiğin işi. Belki de, zamanın aslında var olmadığını matematiksel olarak ispat etmenin bir yolu olabilir çünkü şayet fizik kurallarını ele alırsanız, bütün bu kuralları, denklemlere zamanı dahil etmeden yeniden yazmanız mümkün! Yani belki de zaman yalnızca bizim icat ettiğimiz bir şey."

Matematikçinin konuşmasına buradan erişebilirsiniz. Peki üzerine yüzyıllardan düşünüp, fakat sırrına bir türlü erişemediğimiz bu olgu gerçekten var olmayan bir şey olabilir mi? Profesörün iddiası hakkında siz ne düşünüyorsunuz?



