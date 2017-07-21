Mısır Hükümdarı Tutankhamun’un Eşine Ait Mezar Bulundu!

Antik Mısır'ın önemli gizemlerinden birisi daha çözülüyor: Hem Kral Tut'un hem de sonraki firavunun eşi olan ve tarih sahnesinden bir anda silinen Ankhesenamun'un mezarı bulunmuş olabilir.

Tarihin en bilinen hükümdarlarından Tutankhamun, gizemli Mısır medeniyetinin altın çağı olan M.Ö. 1332-1323 yılları arasında hüküm sürmüştü. Üstelik öldüğünde henüz 19 yaşında bir gençti. Firavunluk yaptığı kısa süre boyunca başka bir anneden olduğu tahmin edilen yarı-kardeşi Ankhesenamun ile evli kalmıştı. Tutankhamun öldükten sonra, tahtı devrelan sonraki firavun Ay ile evlendi.



Kral Tut ve eşi Ankhesenamun

Mısır’a hüküm süren ailelerin bireyleri ve bireylerinin yaşamları hakkında hala büyük gizemler bulunuyor. İşte bunlardan birisi ise Ankhesenamun’un nasıl öldüğüne ilişkin olan gizemdi. İki firavunla evlenmesine ve bu kadar önemli bir sima olmasına rağmen Ankhesenamun, ikinci kocası Firavun Ay ile evlendikten kısa bir süre sonra tarih sahnesinden bir anda silinmişti. Başına neler geldiği ve kaderi hakkında o zamandan bugüne hiçbir şey bilinmiyordu.

Arkeloglardan oluşan bir ekip, Mısır’daki bir kazı çalışması sırasında Ankhesenamun’un mezarını keşfettiklerini iddia ediyor. Hemen aşağıdaki fotoğrafta eski ABD başkanı Barrack Obama ile birlikte göreceğiniz arkeolog Zahi Hawass, bu iddiaların sahibi olan kişi. Kral Tut olarak da bilinen Tutankhamun’un mezarı yakınında bulunan bir başka mezar, eşine ait olabilir.

Mezarların bulunduğu Krallar Vadisi, Nil nehrinin batı kıyısına inşa edilmiş. Bu bölgede Mısır’a hüküm sürmüş birkaç firavunun ve soylulara ait mezar odaları bulunuyor. Bu nedenle bölgede bulunan yeni mezarın Kral Tut’un mezarına yakın olması sebebiyle eşine ait olduğu söyleniyor.

Şu anda Hawass ve ekibi, iddialarından emin olmak için kazı çalışmalarını hızlandırdılar. En kesin sonuçların, kazının tamamlanmasından sonra elde edilecek ip uçlarıyla ortaya çıkacağını söylüyorlar. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde gezegenin en gizemli uygarlığı Antik Mısır medeniyeti hakkında yeni ve önemli bilgiler edineceğiz.