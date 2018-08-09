Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıtıldı.

Samsung'un aylardır beklenen amiral gemisi Galaxy Note 9 biraz önce tanıtıldı. Bugüne kadar ortaya çıkan reklam filmleriyle pili az giden, performans sorunları ve hafıza sorunları yaşatan telefonları eleştiren Samsung; bu sefer bu konularda oldukça iddialı geliyor.

Samsung Galaxy Note 9 Özellikleri

Samsung'un en güçlü ve yenilikli akıllı telefonu olan Galaxy Note 9, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 ve Samsung'un Exynos 9810 yonga setlerinden alacak. Ülkemizde ve diğer birçok pazarda Exynos işlemcili model satışa çıkacak. Tasarım olarak Samsung'un son yıllardaki çizgisine oldukça yakın olan cihaz, ufak tefek iyileştirmeler içeriyor.

Samsung Galaxy Note 9 Tasarım Özellikleri

Üst ve alt tarafta bulunan çerçeveleri biraz daha incelten Samsung, bu cihazında da çentiğe yer vermiyor. 3.5 mm kulaklık girişinin de halen bulunduğu Galaxy Note 9, bu konuda rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. 6.4 inçlik dev bir ekrana sahip olan Note 9, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Okyanus Mavisi (Sarı renkli S Pen'e sahip olan model), Lavanta Moru, Metalik Bakır ve Geceyarısı Siyahı renkleri bulunan cihazın renkleri oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 9 Donanım ve Batarya Özellikleri

Ülkemizde ve diğer birçok pazarda Exynos 9810 yonga setinden gücünü alacak olan Note 9, ABD ve Çin'de ise Snapdragon 845 ile satışa sunulacak. 128 GB'dan 512 GB'a kadar uzanan çeşitli depolama kapasitelerine sahip olan cihaz, hafıza kartı desteğiyle 1 TB'a kadar depolama alanına sahip olabilecek. 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle gelen Note 9, 4000 mAh değerindeki bataryasıyla da dolu dolu 1 günlük pil ömrü vadediyor.

Önceki Note modeline göre CPU tarafında %33, GPU tarafında ise %23 performans artışı sunan Galaxy Note 9, tabii ki performans anlamında Android dünyasının en iddialı modellerinden biri.

Samsung Galaxy Note 9 Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy Note 9, kamera konusunda da oldukça iddialı geliyor. Galaxy S9 serisinde olduğu gibi ayarlanabilir diyafram açıklığı gibi önemli özelliklerle gelen cihaz, yapay zeka destekli işlemci sayesinde kamera kalitesini bir üst düzeye taşıyor. S9 Plus'taki kamera sensörlerinin tamamen aynısına sahip olan Note 9, kamera konusunda yapay zeka özellikleriyle selefinden ayrılıyor.

f/1.5 ve f/2.4 olmak üzere iki farklı diyafram açıklığı sayesinde farklı ışıklandırmaya sahip ortamlara uyum sağlayabilen cihazın her iki kamerasında da OIS bulunuyor. Cihazın ana kamera sensörü geniş açılı fotoğraflar çekmeye yararken, ikinci telefoto kamera ise en iyi Bokeh efekli fotoğrafları çekmemize yardımcı oluyor. Ayrıca 2 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen kamera, 10 kata kadar da dijital olarak yakınlaştırma yapabiliyor.

Saniyede 60 kare 4K video çekim yeteneği bulunan Galaxy Note 9, 960 FPS ağı çekim özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ağır çekim noktasında sektör lideri olan Galaxy S9'un başarısını bir kez daha taçlandıran Note 9, bu konuda en iyi olmaya aday. Cihazın ön kamerası ise 8 MP f/1.7 değerlerini taşıyor. 1440p çözünürlüğünde video çekimleri yapabilen Note 9'un ön kamerası, aynı zamanda otofokus özelliğine de sahip.

Note 9'un 'Scene Optimized' adı verilen yapay zeka ile fotoğraf işleme yeteneği, 20 farklı senaryoya göre çektiğiniz fotoğrafı en iyi seviyeye getiriyor. Günümüzde satışa çıkan birçok telefonda bulunan yapay zeka destekli kamerayı, Samsung'un hangi seviyelere taşıdığını ilerleyen günlerde görebileceğiz.

Galaxy Note 9 İle Gelen Yeni S Pen Özellikleri

Samsung'un yıllardır süregelen amiral gemi serisi Note'un en yeni modeli tabii ki daha iyi bir S Pen ile geliyor. Samsung Galaxy Note serisinin imzası haline gelen S Pen, Note 9 ile beraber farklı bir boyuta taşınıyor. İçinde küçük bir bataryası bulunan yeni S Pen, gücünü ise Note 9'dan alıyor. Telefonunuza taktığınız takdirde 40 saniyede tamamen şarj olabilen S Pen, tek şarjla 30 dakikaya kadar kullanım sunuyor.

Galaxy Note 9 ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuran yeni S Pen, oldukça kullanışlı özellikleri beraberinde getiriyor. Kamera deklanşör butonu olarak kullanabileceğiniz S Pen üzerindeki tuş, üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu bir şekilde çalışacak. Slayt gösterilerinizi yönetebileceğiniz, video ve müziklerinizi ileri/geri alabileceğiniz ve hatta Bixby kontrol tuşu olarak kullanabileceğiniz S Pen; bir kalemden çok daha fazlasını sunuyor.

Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Samsung'un en yeni canavarı konumunda olan Galaxy Note 9, fiyatı bakımından da tam bir canavar. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip, en uygun fiyatlı modelin ABD fiyatı 999 dolar olarak belirlenmiş durumda. Cihazın 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesini almak istediğinizde ise fiyat 1250 dolar seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca bu sabah Media Markt tarafından yapılan bir sızıntıya göre Note 9'un Türkiye fiyatları 6499 TL'den başlayacak.

Samsung Galaxy Note 9 Teknik Özellikleri