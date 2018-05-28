Steam'de 10 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Büyük bir ilgiyle takip ettiğinizi düşündüğümüz ücretsiz Steam oyunları köşemizin bu seferki konuğu Guns of Icarus oluyor.

'Bedava sirke baldan tatlıdır' mantığından mıdır yoksa oyun kütüphanesinin git gide dolmasının verdiği hazdan mıdır bilinmez; tıpkı sizi heyecanlandırdığı gibi bedava oyun haberleri bizi de heyecanlandırıyor. Bugün Steam'de ücretsiz edinebileceğiniz oyun Guns of Icarus Online enteresan bir hava korsancılığı ve gemi savaşı konseptine sahip.

Steam'de oyuna sahip olmanız için tek yapmanız gereken, süre dolmadan buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişip kütüphanenize eklemek olacak. Bundan sonra oyun sonsuza dek size ait kalacaktır.

Oyunun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız hemen aşağıdan videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada Steam hesabınıza oyunu eklemek için acele edin; biz bu yazıyı hazırlarken 34 saatlik bir süreniz vardı.