BİM, 999TL'ye Playstation 4 Slim Getiriyor!

iPhone 7 ve PS4 gibi ürünleri satışa sunmasıyla bir hayli dikkat çeken BİM, şimdi de ithalatçı garantili PlayStation 4 Slim'i 999TL'ye satışa sunuyor.

İlk olarak Star Wars ürünlerini satışa sunmasıyla teknoloji meraklıların ilgisini çeken ve ardınan uygun fiyatlı satışa sunduğu iPhone 7 ve PS4 gibi ürünlerle kısa süre içinde büyük bir popülerlik kazanan mahallemizin marketi BİM, şimdi de uygun fiyatla PlayStation 4 Slim konsolunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

BİM tarafından paylaşılan kataloga göre 2 Haziran 2017 tarihi itibariyle Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok BİM mağazasında Playstation 4 Slim konsolu 999TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Piyasa fiyatına göre uygun fiyat etiketine sahip olacak olan konsol BİM'lerden anlaşmalı kartlarla peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alınabilecek.

Konsol Sony garantisinde olmayacak!

Playstation 4 Slim konsolu her ne kadar piyasaya göre uygun bir fiyatla satışa çıkıyor olsa da BİM'den alacağınız bu konsolun garantisi Sony tarafından karşılanmayacak. BİM bu konsolu farklı bir ithalatçı firma ile getirdiği için ürün 2 yıl boyunca ithalatçı firmanın garantisinde olacak.

Eğer sınırlı sayıda BİM mağazalarına gelecek Playstation 4 Slim'lerden birine sahip olmak istiyorsanız, marketin açıldığı saatte kapısına koşmanızda yarar var.