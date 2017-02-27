Bazı logolar görsel oyunlarla tasarlanmıştır. İlk bakışımızda bir şekli, ikinci bakışımızda esas mesajın görselleşmiş halini görürüz. İşte bunlardan 10 tanesi.

İyi grafik tasarım, ancak yetenek ve çok çalışmanın birlikteliği ile olabiliyor. Logolar, grafik sanatçılarının yeteneklerini sergilediği küçük ama etkili eserlerdir. Bazı logolar o kadar iyi tasarlanmış oluyorlar ki, verdikleri mesajı ve görsel oyunları fark edebilmek için en az iki defa bakmak gerekiyor. İşte bunlardan 10 tanesi.

1-Spartan Golf Klübü

Spartan Golf Klübü’nün logosu, gayet başarılı bir tasarımcı tarafından çizilmiş. İlk baktığınızda elinde golf sopasıyla vuruş yapan bir oyuncu görülüyor. Ancak dikkatli bakıldığında, bu logonun 2. bir görüntüsü olduğu fark ediliyor. Yan profilden, başına miğfer takmış Spartalı bir asker logonun ikinci görüntüsünü oluşturuyor.

2-Yoga Avustralya

Bu logoda da ilk bakıldığında bir sıradanlık hakim. Ancak dikkatli bakınca, yoga yapan kadınının sol ayağını eliyle tuttuğu boşluğun Avustralya haritası şeklinde olduğu görülüyor.

3-Flight Finder

Flight Finder en büyük bilet şirketlerinden biri. Yine ilk bakışta aldatıcı bir görüntü mevcut. Bir karo şeklinin içinde uçak figürü görülüyor. Ancak bu boşluğu bir y ekseni gibi düşündüğümüzde, aslında iki tane “F” harfinin yani şirket isminin baş harflerinin simetrik olarak durduğunu görüyoruz.

4-Coffee Night

Coffe Night’ın logosuna bakıldığında çoğumuz bir bardak kahve görüyor. Yalnız logoda bu kahvenin gece kahvesi olduğu mesajı var. Kahvenin üzerindeki hilal şeklindeki köpükleri fark ettiniz mi?

5-Magic Coffee

Magic Coffee’nin logosu da ismi gibi sihirli olduğu mesajını veriyor. İlk bakıldığında bir kahve fincanı gibi görünen logo, uzaktan bakıldığında bir illüzyonistin şapkasını andırıyor.

6-BarCode

BarCode, New York’un en ünlü mekanlarından biri. Mekanın logosu barkod deseni taşıyan bir bira bardağı olarak tasarlanmış.

7-Bearhanded

“Bear(ayı)” ve “hand(el)” kelimesinin birleşmesi ile oluşan markanın ismi logosuna yansımış. İlk baktığımızda bir ayı görüyoruz, ancak ayının 4 ayağı tıpkı bir el şeklinde.

8-Toblerone

Herkesin bayıldığı bu çikolatanın logosuna hiç dikkat ettiniz mi? Logodaki dağ çikolata parçalarının şeklinde, ancak ortasında beyaz bir ayı mevcut.

9-Newcastle Yemek ve Şarap Festivali

İlk baktığımızda bir çatal gibi görünen logoda, çatal dişleri arasındaki boşlular aslında şarap şişesi şeklinde yapılmış.

10-A-Style

A-Style 2003’ten beri ortalarda olan bir marka. 2008’de logosunu tasarlatan kurumun logosunda, üst üste binmiş iki insan A harfini oluşturuyor.

