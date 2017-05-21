Yalnızca İnsan Eti Yemek Zorunda Kalsaydık Ne Olurdu?

Yalnızca insan etiyle beslenmek zorunda kaldığınızı hiç hayal ettiniz mi? Afrika'da bazı kabileler hala yamyamlık geleneğini sürdürüyorlar. Bu dehşet verici olgunun insanlarda az gözlemlenmesinin önemli bir sebebi var.

Issız bir adaya düşseydiniz ve tek seçeneğiniz insan eti yemek olsaydı, ne yapardınız? Çoğumuz yamyamlık denilen olguyu duymuşuzdur, ancak bunu bazı Afrika kabilelerine özgü geri kalmış bir durum olarak tanımlarız. Peki ya doğada karşımıza çıkan yamamlık örneklerine ne demeli? İlk olarak böcekler, salyangozlar ve amfibilerde yamyamlık sıkça görülen bir olgudur. Örneğin bazı örümcek türleri yavrularını yer. Ancak memelilere geldiğimizde, yamyamlık nadir bir olaydır. Genellikle de çevresel stres kaynakları nedeniyle ortaya çıkar. Yine bir örnek vermek gerekirse tavşanlar, çevresindeki stresörlere yavrularını yiyerek tepki verebilirler.

İnsanlarda ise durum diğer memelilere benzemekle birlikte birçok açıdan ayrışıyor. Fransız paleontolojistler 100 bin yıllık neandartal kemiklerinde yamyamlığın izlerini buldular. Bir grup insanın diğer insanları beyin ve kemik iliklerini çıkararak yedikleri tespit edildi. 20. yüzyılda bile tıbbi olarak bir insanın diğer bir insanın kanını içerek bazı hastalıklardan kurtulabileceği inancı ile bu eylemi yapması; yani “tıbbi yamyamlık” mevcuttu. Bu da kan yoluyla geçebilecek hastalıkların önünü açıyordu. Ancak bunun da ötesinde, insan vücudunda bulunan prion isimli proteinin yarattığı tehlike tüm bu hastalıkların da ötesinde.

İnsan vücudu tam anlamıyla bir kırmızı et deposu. Sadece dizlerimiz bile 10.000 kalori değerinde. Bu durum tüm insan vücudunda, 81.000 kaloriye dek çıkıyor. İnsan etinde ise prion isimli bir protein türü bulunuyor. Bu protein diğer proteinlerle etkileşime girerek onları kendine dönüştürüyor ve bir dizi zincirleme tepkime ile diğer protein yapısını da bozuyor. Prion hastalığı, beyinde tıpkı bir süngerde olduğu gibi delikler oluşmasına yol açıyor. 1950’lerde Afrika’da insan eti yiyen bir kabilede “Kuru” isimli gülme hastalığı gözlemleyen bilim insanları, bunun nedeninin yamyamlıktan kaynaklanan bir prion hastalığı olduğunu ortaya koydu. Bu hastalık, kabile üyelerinin durup dururken gülmeye başlaması ve sonunda kusa kusa ölmesiyle sonuçlanıyordu. Bu hastalık düzenli olarak yamyamlık yapanlarda görülse de, siz siz olun, insan eti yemeyi aklınızdan bile geçirmeyin!



