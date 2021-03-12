Bilim Kurulu Üyesi Sayı Verdi: Aşı Gerçekten de Çok Etkili

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, COVID-19 aşılamalarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde bağışıklık kazanmış olan 1 milyon 300 kişinin yalnızca 852 tanesinin hastalığa yakalandığını belirten profesör, ölen kimsenin olmadığını, bunun da aşının ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Çalışmalarını Gazi Üniversitesi bünyesinde sürdüren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülkemizdeki aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bugüne dek toplamda 10 milyon 400 bini aşan aşılama yapıldığını belirten profesör, bunlardan 1 milyon 300 bin civarında kişinin ikinci dozu da olarak, bağışıklık kazandığını ifade ediyor. Aşının başarı durumuyla ilgili de konuşan Bilim Kurulu üyesine göre CoronaVac isimli aşı, gerçekten de işe yaşıyor.

Mustafa Necmi İlhan'ın yaptığı açıklamalara göre pandemi, Türkiye'de gerçekten de iyi yönetildi. Bugüne kadar 29 binin üzerinde vatandaşı kaybettiğimizi söyleyen Bilim Kurulu üyesi, alınan tedbirlerin yetersiz olup, sürecin iyi yönetilmediği durumlarda bu sayının çok daha yüksek seviyelerde olabileceğinin altını çizen İlhan, aşılamanın devam etmesiyle birlikte de salgınla mücadelede önemli yolların katedilmiş olacağını belirtiyor.

1 milyon 300 bin bağışık vatandaşın 852 tanesi, hastalığa yakalandı

Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamalara göre ikinci dozu olup bağışıklık kazanan 1 milyon 300 bin vatandaştan yalnızca 852 tanesi COVID-19'a yakalandı. Bu sayı içerisinde de yalnızca 53 kişinin hastanede yatmak durumunda kaldığını söyleyen profesör, 5 kişinin yoğun bakımlık olduğunu, bunlardan 3 tanesinin de taburcu edildiğini söyledi. Hem yoğun bakım her serviste yatan hiçbir hastanın entübe olmadığını ifade eden Mustafa Necmi İlhan, bunun çok önemli bir veri olduğunu sözlerine ekledi.

Aşıların üretiliş amacının insanların o hastalığı ağır geçirmesini engellemek olduğunu söyleyen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, eldeki bulgulara göre aşının şu an için çok etkili olduğunun söylenebileceğini ifade ediyor. Bu bağlamda bağışıklık kazanan kimsenin ölmediğini, yoğun bakımlık olmadığını belirten profesör, aşılama sürecinin devam etmesiyle salgının eskisi kadar önemli olmayacağının da sinyallerini vermiş oldu. İlhan'a göre vatandaşların hiçbir tereddütte olmadan aşı olması, sürecin daha hızlı bir şekilde geride kalmasını sağlayacak.