Dünya'ya Uzak Mesafelerden Gizemli Radyo Sinyalleri Ulaştı

Astronomlar, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya ulaşan ve daha önce sadece bir defa benzerini gördükleri gizemli radyo sinyalleri hakkında oldukça heyecanlandılar. Galaksimizin çok ötesinden geldiği tahmin edilen radyo sinyalleri için farklı teoriler ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde bilim insanları Dünya'ya tahmini 1,5 milyar ışık yılı öteden gelen radyo sinyallerinin ulaştığını açıkladılar. Bu mesafe, bulunduğumuz galaksi olan Samanyolu Galaksi'sinden çok daha uzaklarda bir yerlere tekabül ediyor. Daha önce sadece bir defa buna benzer bir radyo sinyali aldıklarını açıklayan astronomlar, bu kadar büyük bir enerjinin, çok gelişmiş bir uzaylı teknolojisinin işaretçisi olabileceğini söylediler.

Gezegenimize ulaşan radyo sinyalleri, çok kısa süreli ve nadiren görülmeleri nedeniyle henüz araştırılamıyor olsalar da bu gizemli sinyallerin kaynağı hakkında bilim dünyası farklı teorilere sahip. Bir kısım bilim insanı radyo sinyallerinin dünya dışı yaşamın bir kanıtı olarak gösterilebileceğini iddia ederken, kimileri yoğun bir süpernova yıldızının kalıntısından gelen dalgalar olabileceğini belirtiyor. Öte yandan bazı astronomlar bu olağan dışı düşük frekanslı radyo dalgalarının, iletişim amacından ziyade dev bir uzay gemisine itiş gücü veren bir kaynaktan çıkan enerjinin sonucu meydana gelmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten astrofizikçiler, bu tarz radyo dalgalarının kaynağını keşfetmenin şuan için imkansıza yakın olduğunu söylüyorlar. Teknolojik alt yapı olarak belki çok daha fazla bilginin elde edilmesinin mümkün olabileceğini notlarına ekleyen araştırma grubu, sinyallerin hızlı bir şekilde kaybolması ve benzerlerinin olmamaları nedeni ile detaylı inceleme yapamadıklarını belirtiyor. Bilim dünyasında heyecan yaratan gizemli radyo sinyalleri, bir süre daha gizemini korumaya devam edecek gibi gözüküyor.