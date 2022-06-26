10 TL Altına Satılan, Mutlaka Okunması Gereken 20 Kitap

Ne okusam diye düşünenlere, hem oldukça uygun fiyatlı hem de her biri klasikler arasına girmiş, mutlaka okunması gereken 20 kitap önerimiz var!

Diğer her şeyle birlikte kitap fiyatları da sürekli artıyor. Hâl böyle olunca, uygun fiyatlı ve güzel kitap önerilerine ihtiyacımız da artıyor.

Biz de tam yaz tatili başlamışken, tatilde yanına alacak kitap arayanlara, yaz için okuma listesi oluşturacak olanlara 10 TL altında satılan ve herkesin kitaplığında olması gereken kitapları derledik. Modern dünya klasiklerinden Türk yazarların elinden çıkmış klasiklere, bu listede herkese göre bir kitap var!

10 TL altına alabileceğiniz 20 kitap

Fiyat: 8,39 TL

Yahudilerin kutsal yedi kollu şamdanı 455 yılında Roma'yı yağmalayan vandallar tarafından çalınır ve önce Kartaca’ya, daha sonra İstanbul’a ve en son Kudüs’e kadar uzanan bir yolculuğa çıkar.

Bu olayı tarihsel bilgilerle mitolojiyi bir araya getirerek anlatan Zweig, kitapta bu gizemli yolculuğu şamdanı aramaya çıkan 11 yaşlı Yahudi ile henüz 7 yaşında bir çocuk olan Benjamin'in gözünden anlatır. Şamdanın peşinde geçen yıllar içinde, Benjamin de büyür.

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Fiyat: 7,99 TL

İdamı bekleyen bir adamın ağzından, yaklaşan ölümün insan psikolojisi üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde aktaran Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, 19. yüzyılın Paris ve Avrupa manzarasını sunuyor. Bunu yaparken de idam gibi tartışmalı bir konuyu tüm kötü yanlarıyla aktarıyor.

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Fiyat: 6,49 TL

Bir kasabada bulunan akıl hastanesinde geçen Altıncı Koğuş, eğitimli bir hasta ile hastanenin doktorlarından biri arasında geçen çatışmayı anlatıyor. İçinde bulundukları adaletsiz yaşam koşullarına isyan eden 'akıl hastası' ile tüm bu gerçekleri reddederek her şey normalmiş gibi yaşamaya devam eden 'doktorun' çatışması, can sıkıcı bir sona doğru ilerler.

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Fiyat: 8,64 TL

Yayınlandığı 1912 yılından 2010'lu yılların dünyasına bir öngörü ve bakış sunan Kızıl Veba, özellikle son 2 yılda yaşadığımız pandemi ve etkileri düşünüldüğünde adeta bir 'kehanet' gibi.

2013 yılında yaşanan ve insanlığın büyük kısmını yok eden bir salgını konu edinen Kızıl Veba, salgın sonrası yeni dünya kurgusu, insanın kendini öne koyan bireyciliği ve nüfus - teknoloji - bilim algısını başarılı bir şekilde aktarıyor.

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Fiyat: 7,99 TL

Bilim kurgu edebiyatının kült örneklerinden biri olan Zaman Makinesi, Victoria dönemi İngilteresinde (1830'lu yıllar ile 1900 arası) zaman makinesi icat ederek 802.701 yılına giden bir doktorun şahit olduklarını anlatıyor. Geleceğe gittiğinde karşısına çıkan ayrıcalıklı, konforlu ve kaygısız dünya algısı ise yeraltını keşfetmesiyle birlikte allak bullak oluyor...

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Fiyat: 7,83 TL

Hayali bir kentte geçen Doktor Ox'un Deneyi, bu kentte yüzyıllardır hissiz, olaysız ve ağırkanlı şekilde yaşayan insanların hayatlarına gelen radikal bir değişimi anlatıyor. Karar almayan, değişmeyen, sorgulamayan, dümdüz yaşayan bu insanlar, kentlerine gelen bir doktorun 'gizemli planlarını' uygulamaya koyması ve onları 'kobay olarak kullanmaya başlaması' sonrası değişir.

Dünyayla bağlarını koparmış ve çağın getirdiklerine uyum sağlamaya zahmet etmeyen bir toplumun hicvi olan bu başarılı kitap, Jules Verne'in sevilen eserlerinden biri.

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Fiyat: 6,49 TL

Gogol'u 'halkına ihanet' ve 'Rus insanını aşağılama' gibi suçlamalarla karşı karşıya bırakan Palto, aynı zamanda Dostoyevski, Tolstoy, Nabokov gibi edebiyat dünyasının en büyük isimleri için de bir 'rehber' olmuş.

Bu etkileyici eser, sıradan bir adam olan Akakiy Akakiyeviç'in zorluklarla dolu hayatını ve karşı karşıya kaldığı eşitsizlikleri basit ama çarpıcı bir hikaye ile anlatıyor.

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Fiyat: 7,54 TL

Edebiyat tarihinin ilk dedektiflik öyküsü: Morgue Sokağı Cinayetleri. Edgar Allan Poe'nin edebiyat tarihinde önemli yer etmiş pek çok zeki dedektif karakterine kaynak olan bu başarılı öyküsü, vahşice öldürülen iki kadının cinayetini araştırır.

Cinayetleri araştıran dedektif C. Auguste Dupin, Poe'nin farklı öykülerinde de karşımıza çıkar. Eğer gizemli cinayetlerin çözüldüğü hikayelerden keyif alıyorsanız, Poe'nin bu kült öyküsünü mutlaka okumalısınız.

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Fiyat: 9,99 TL

Devrim dönemi Rusya'da soğuk, fırtınalı günlerde geçen Genç Bir Doktorun Anıları, ülkenin ücra bir köşesindeki köye göreve giden yeni mezun olmuş bir doktorun yaşadıklarını anlatıyor.

Kadercilik ve batıl inançlara takılı kalmış bir toplulukta genç bir doktor olmanın zorluklarını etkileyici bir dille anlatan öykü, günümüzde bile halen var olan pek çok soruna parmak basıyor.

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Fiyat: 6,49 TL

Fakir, kimsesiz ve hayata tutunmaya çalışan 16 yaşında bir kız ile 'muhtaç halde, bana hayır diyemez' diyerek ona evlenme teklifi eden bir adamın hikayesini anlatan Uysal Kız, daha en başından belli olan ölüm ve acı dolu bir hikayeyi anlatıyor.

İş ilanı verebilmek için varını yoğunu tefeciye satan, sık sık da bu tefeciyi ziyaret eden kızın hazin öyküsü ve bu aciz adamın hikayenin sonunda yaşadığı pişmanlık, kısa ama etkileyici bir hikaye arayanlar için birebir.

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Fiyat: 9,29 TL

Emek verip çalışarak geçinmeye çalışan Vanya ve yeğeni Sonya ile adeta hiçbir şey yapmadan konfor içinde yaşayan Profesör Serebryakov ve genç karısı Yelena üzerinden her biri kendi içinde yokluk ve umutsuzluğa kapılmış karakterlerin hikayesini anlaıyor Vanya Dayı.

Yaşlılık, pişmanlık, hayatın kontrol edilemezliği üzerine kurulu bu başarılı öykü, ''kayıp zamana, gerçekleşmeyen umutlara, boşa harcanan hayatlara ve imkansız aşklara adanmış''.

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Fiyat: 5 TL

Kendisinden yardım isteyen 'zengin bir kadının' yardım talebini, gururuna yenik düşüp reddeden bir doktorun vicdan savaşını anlatan Amok Koşucusu, sorumluluk, pişmanlık ve vicdan azabı gibi güçlü duyguların insanı nasıl delirtebildiğini gözler önüne seriyor.

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Fiyat: 8,10 TL

İçinde yaşadığımız dönemde güncelliğini koruyan ve pek çoğumuzu etkileyen bir konuyu anlatan İçimizdeki Şeytan, edebiyatımızın büyük isimlerinden Sabahattin Ali'nin mutlaka okumanız gereken eserlerinden biri.

Macide ve Ömer isimli bir çiftin sona doğru adım adım ilerleyen ilişkilerini anlatan İçimzideki Şeytan, bunu yaparken toplumsal gündemin bireylerin hayatlarında yarattığı yıkıcı etkiyi ve 'kapana kısılmışlık' hissini başarılı bir şekilde öne çıkarıyor.

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Fiyat: 6,99 TL

Yıllarca sürgün hayatı yaşadığı bir adadan kendi vatanına gitmek üzere bir yolculuğa çıkacak olan El Mustafa isimli bilge bir adam, yola çıkmadan önce ada halkının son sorularına içtenlikle ve bilgelikle cevap verir.

Sevgi, çalışma, neşe ve keder, suç ve ceza, eğitim, dostluk, ibadet ve ölüm gibi önemli konular hakkında ada halkından gelen sorulara El Mustafa'nın verdiği cevaplar, Ermiş'te okuyucu ile buluşuyor.

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Fiyat: 7,54 TL

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk eseri olan şık, batı hayranlığıyla züppe, gülünç ve içi boş bir karaktere dönüşmüş 'Şık Şöhret'in İstanbul sokaklarında geçen hikayesini anlatıyor.

Bir yandan günümüz toplumunda da karşılaşabileceğimiz bir karakterin hikayesini, bir yandan da dönemin İstanbulunu anlamak isterseniz, Şık'ı mutlaka listenize eklemelisiniz.

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Fiyat: 6,99 TL

Alaska'da bulunan bir adada yaşayan bir kabile reisinin karısı, henüz evlendikleri gün denizden çıkıp gelen sarı saçlı bir beyaz adam tarafından kaçırılır. Bunun üzerine kabile reisi, karısının intikamını almak düşmanının peşine düşer. Bu uzun ve zorlu yolculuk, yıllar boyunca süren ve bir karakterin dönüşümünü anlatan büyük bir hikayeye dönüşür.

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Fiyat: 8,99 TL

Eğitimsiz ve yoksul bir aileden gelen Gatsby, tüm hayatını baştan yazıp şaşalı bir hayat kurmuş, bir milyoner olmuştur. Onun lüks ve gösteriş içindeki hayatının öyküsü, bir yandan Amerikan rüyasının içi boş felsefesini ve çöküşünü anlatırken, bir yandan da saplantı haline gelmiş ve geçmişte kalmış bir aşk hikayesini resmeder.

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Fiyat: 9,29 TL

Edebiyat dünyasında büyük etkiler yaratmış, pek çok karaktere ilham olmuş ve hem sinema ve televizyonda hem de tiyatro sahnelerinde pek çok uyarlaması yapılmış bu eserde, Londralı bir avukat ve eski dostu Dr. Henry Jekyll ile onun çifte karakteri kötü Edward Hyde’ın öyküsünü anlatılıyor.

Adeta aynı bedene hapsolmuş iki farklı kişinin hayatını anlatan bu eser, betimlemeleri ve karakterlerin psikolojilerini o kadar başarılı aktarıyor ki, bu konudaki öncü eserlerden biri.

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Fiyat: 8,69 TL

Büyüyle, simyayla tılsımla uğraşan, hayatını hurafelerin yönettiği bir adam olan Efsuncu Baba, İstanbul'un gizli hazinelerinin yerlerinin şifreli şekilde yazdığı bir kitap bulur. Defineyi bulmak için bir tılsımı kaldırması gerekir. Bunu da bir anahtar ve kendisine yardımcı olacak insan görünümlü iki melek sayesinde yapabilecektir.

Böylece Kirkor ve Agop isimli iki karakter, Efsuncu Baba'nın hayatına girer ve karısı ve kızıyla yaşadığı konağa taşınır. Ancak bu hurafelerle dolu hikaye, konakta sürekli artan entrikalarla bambaşka bir yöne ilerleyecektir.

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Fiyat: 8,14 TL

Türk edebiyatının ilklere imza atan isimlerinden olan Samiğaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler'i, sıradan insanların hayatlarında yaşanan ve hiç de önemli değiş gibi görünen olayların etkileyiciliğini anlatıyor.

''Ağaçların kesilmesine üzüntü duymamız, kuş sesleriyle neşelenip aşk uğruna acı çekmemiz, bir tebessümle umutlanıp kurduğumuz hayallerin yıkılıvermesi gibi olağan ama okuru derinden etkilemeyi başaran hikayelerin'' yer aldığı eser, Türk edebiyatınının geçmişine yakından göz atmak için harika bir seçenek.

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