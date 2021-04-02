Eskişehir’in en büyük öğrenci organizasyonu olan 15. Mühendislik ve Yönetim Akademisi (MÜYAK), Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü tarafından 13-15 Mart 2021 tarihleri arasında 2000 katılımcı ile yapıldı.

40 şehir ve 80’den fazla üniversiteden katılımcı ile Eskişehir’in en büyük öğrenci organizasyonu olan MÜYAK'a ‘Engelsiz Yaşam’ teması da damgasını vurdu. İşitme engelli bireylerin de etkinliği takip edebilmeleri için etkinlik boyunca işaret dili ile anında çeviri yapıldı. Sınırların ortadan kalktığı bu dönemde engelleri de ortadan kaldıran öğrenci kulübü, Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

Organizasyonun ilk günü; Rektör Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU’nun ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın açılış konuşmasıyla başladı. Şişecam Düzcam Ankara Fabrikası, Fabrika Müdürü Emrah CAN, QNB Finansbank İK Stratejik Planlama-İşe Alım ve Kariyer Planlama Başkanı Muzaffer Hacıoğlu, Lc Waikiki Dönüşüm Ofisi Program Direktörü Taylan Ateş ve Metro Turkiye Bölge İK İş Ortağı Ali Çağdaş Ovayolu katılımcılarla buluştu.

İlk günde konuşmacılar; dijitalleşmeyle kazanılmış yetkinlikler ve bu yetkinliklerle oluşturulan etkinin önemine parmak bastılar, pandemi döneminde kayıpların olduğu kadar öğretilerin sunulduğundan, rollerin ve işlerin değişiminden bahsettiler. Bu oturumların yanı sıra Sosyal Medya Uzmanlığı, Nöropazarlama, Öğrenciler için LinkedIn Kullanımı başlıkları altında katılımcılara eğitim olanakları oluşturuldu.

Etkinliğin ikinci gününde Eczacıbaşı Vitro Karo Tedarik Zinciri Direktörü Taner KANDEMİR, Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mehtap YILDIZ, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali AKARCA, Tusaş Sürekli İyileştirme Şefi Sercan KAPLAN ve Anadolu Efes Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Murat Özkan ağırlandı. Oturumlarda, iş hayatında alınan riskler ve imza atılan ilklerden bahsedildi. Çalışarak fark yaratmanın önemine değinen konuşmacılar, dijital dönüşümün hızına dikkat çektiler. Oturumlarla eş zamanlı olarak Grafik Tasarımı, Dijital Pazarlamanın Temelleri, İşaret Dili eğitimleri gerçekleşti. Eskitilmiş Yaz grubu keyifli sohbeti ve mini konseriyle günü sonlandırdı.

15. MÜYAK’ın son günü NOTE Genel Müdürü Beril KOPARAL, Valeo Türkiye Genel Müdürü Tuna ARINCI, Teba Tech IT Direktörü Ünsal Atasoy, Güvenç DÖNMEZ Türk Rus İş Adamları Yönetim Kurulu Üyesi ve FLO İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Çolak’ın katılımıyla dolu dolu geçti. Oturumlarda fırsatlara yönelik alınan aksiyonlar, iş hayatında esneklik ve çeviklik gibi konulara değinildi. Katılımcılarımıza motivasyon tüyoları verildi. Profesyoneller eşliğinde Kariyer.net'le staj 101 ve yaratıcı yazarlık eğitimleri yapıldı.