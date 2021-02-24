150 TL Altı En İyi Wi-Fi Sinyal Güçlendirici Modelleri

Ana internet modeminizin yeterli gelmediği durumlarda, evinizde internet bağlantısının zayıf olduğu noktalarda Wi-Fi sinyal güçlendiriler ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Sizin için 150 TL’den daha az bir fiyat ödereyek sahip olabileceğiniz en iyi Wi-Fi sinyal güçlendirici tavsiyeleri listesi hazırladık ve cihazların öne çıkan özelliklerini anlattık.

Ev internetinizin bağlantı hızı ne kadar yüksek, modeminizin kablosuz internet yayma gücü ne kadar geniş olursa olsun mutlaka evin bir noktasında internetin tam olarak çekmediğini fark edeceksiniz. Wi-Fi sinyal güçlendirici bir cihaz ile bu sorunu kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. Bazı Wi-Fi sinyal güçlendirici modelleri sanki evinizde iki modem varmış kadar geniş bir bağlantı ağı sağlayabilirler.

Fakat Wi-Fi sinyal güçlendirici almak her zaman kolay bir tercih olmuyor. Çünkü şu an piyasada belki yüzlerce bu tip cihaz satılıyor ve bazılarının açıklamaları son kullanıcının anlayamayacağı kadar karmaşık olabiliyor. Fiyat konusu da çoğu zaman bir hayli kafa karıştırıcı olabiliyor. Wi-Fi sinyal güçlendirici tavsiyeleri listemizde bulunan cihazlar farklı kullanıcıların bütçe ve ihtiyaçlarına hitap ediyorlar.

NOT: Listedeki ürünler yüksek fiyattan düşük fiyata doğru sıralanmıştır. Ürünlerin Amazon Türkiye sayfalarına başlıklardaki ya da açıklama bölümlerindeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

150 TL altı fiyata sahip en iyi Wi-Fi sinyal güçlendirici modelleri:

TP-Link TL-SF1005D

TP-Link TL-WN722N

TP-Link TL-WN821N

Dark DK NT WRT360

Xiaomi DVB4235GL

Xiaomi Mi Router 4C

Mercusys MW305R

Everest EWR-301

Dark DK NT WRT305

TP-Link TL-WA854RE

Fiyatı: 138 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

TP-Link TL-WA854RE Wi-Fi sinyal güçlendiricinin üzerinde beş farklı kademe gösteren bir sinyal lambası bulunuyor. Bu sayede ana modem ile arasındaki bağlantı gücünü görebiliyor ve ona göre konumlandırabiliyorsunuz. Cihazı kullanmak için ise yalnızca prize takmanız yeterli. Kolay kurulum sunan güçlendirici ile birden fazla cihaz üzerinden internete bağlanabilirsiniz. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 129,00 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

Çin menşeili firma Everest tarafından üretilen Everest EWR-301 modeli, sunduğu 300 Mbps ve 2.4 Ghz hız ile dikkat çekiyor. Cihaz ethernet girişine sahip olsa da direkt prize takarak kablosuz olarak kullanmanız da mümkün. Elbette, ethernet bağlantılı ve bağlantısız olarak sunduğu sinyal gücü değişiklik gösterecektir. Ancak fiyat - performans açısından farklı seçenekler sunması ile öne çıkıyor. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 126 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

Xiaomi Mi Router 4C modelinin en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi üzerinde dört tane anten bulunuyor olması. Bazı kullanıcılar için kaba bir görüntü sunan bu antenler, cihazın Wi-Fi sinyal gücünü neredeyse ikiye katlamasını sağlıyor. Pek çok farklı Xiaomi ürünü gibi Mi Router 4C cihazını da akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebileceğiniz bir mobil uygulama sayesinde kontrol edebilirsiniz. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 123 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

Dark DK NT WRT305, çift anten desteği ile evinizde iki modem varmış kadar güçlü bir Wi-Fi sinyali almanızı sağlıyor. Üç farklı ethernet giriş portuna sahip olan cihaz küçük boyutlara sahip olduğu için kolayca konumlandırabiliyorsunuz. Tek negatif yönü kablolu çalışıyor olması ancak güçlü bir Wi-Fi sinyali için göz yumulabilir bir eksi olduğu söylenebilir. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 109 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

Mercusys MW305R modeli bazı kullanıcılar için kaba bir görüntü sunan iki kalın antene sahip. Antenler kaba bile olsa Wi-Fi bağlantı hızına büyük katkı sunuyorlar. Beş farklı ethernet giriş portuna sahip olan cihaz, kullanıcılarına kolay kurulum imkanı sunuyor. Modelin özellikle yüksek boyutlu dosya indirme gibi işlemler sırasında birden fazla cihaz bağlı olsa bile tam performans sunduğu belirtiliyor. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 107 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

Dark DK NT WRT360 modeli, listedeki en küçük boyuta sahip cihaz. Bir şarj aleti adaptörü gibi görünen cihazın üzerinde bir de ethernet giriş portu bulunuyor ancak kablolu kullanmak zorunda değilsiniz. Direkt olarak prize takarak çalıştırmanız da mümkün. Boyutu, diğer cihazlara göre daha küçük olduğu için sunduğu sinyal gücü de daha zayıf ancak özellikle dar alanlarda kullanmak için ideal bir ürün. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 93 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

Piyasadaki en küçük boyuta sahip Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazlardan biri olan Xiaomi DVB4235GL, boyutuna göre son derece verimli çalışıyor. Üzerinde bulunan iki küçük anten ile daha da güçlü bir sinyal gücü sunan cihazı direkt olarak prize takıp çalıştırmaya başlayabiliyorsunuz. Pek çok farklı Xiaomi ürünü gibi Xiaomi DVB4235GL cihazını da akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebileceğiniz bir mobil uygulama sayesinde kontrol edebilirsiniz. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 92 TL

Veri aktarım hızı: 300 Mbps

TP-Link TL-WN821N modeli, listedeki diğer tüm cihazlardan farklı olarak bilgisayarınıza takarak çalıştırabildiğiniz bir Wi-Fi sinyal güçlendirici. Firma tarafından 300 Mbps veri aktarım hızı sunduğu söylense bile bu durum bilgisayarınız ile ana modem arasındaki mesafeye göre değişebiliyor. Ancak kolay kullanımı nedeniyle özellikle ortak ağlara bağlanma sırasında son derece verimli bir bağlantı sunuyor. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 90 TL

Veri aktarım hızı: 150 Mbps

TP-Link TL-WN722N modeli, eski tip bir görünüme sahip. Tıpkı TP-Link TL-WN821N modeli gibi direkt bilgisayara takılarak çalıştırabiliyor ancak üzerinde büyük bir antene sahip. Anteni olmasına rağmen daha düşük bir veri aktarım hızı sunuyor. Ancak masaüstü bilgisayarlarda oldukça başarılı bir performans sunduğuna dair kullanıcı yorumları var. Bu nedenle değerlendirilebilir bir ürün. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 49 TL

Veri aktarım hızı: 100 Mbps

TP-Link TL-SF1005D modeli üzerindeki beş farklı ethernet portu ile kablolu olarak çalışıyor ama buna rağmen diğer cihazlara göre daha düşük bir veri aktarım hızı sunuyor. Zaten firmanın model konusunda öne çıkardığı yön bağlantı hızı değil, güç tasarrufu. Devamlı prize takılı olarak çalışacak bu cihazın kullanım sırasında %60’a kadar enerji tasarrufu sağladığı iddia ediliyor. Özellikle birden çok sinyal güçlendirici cihazın kullanıldığı ofis gibi ortamlarda değerlendirilebilecek bir ürün. Ürüne Amazon'dan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ev ve ofis gibi vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz alanların genişliği arttıkça internet bağlantısını sağlayan ana modem yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle her kullanıcı bir gün Wi-Fi sinyal güçlendirici bir cihaza ihtiyaç duyabiliyor. Listemizdeki cihazlar arasından size en uygun olanı seçerek bağlantı sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.