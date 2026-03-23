[19-26 Mart] 138 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 138 TL değerindeki Electrician Simulator oldu. Bu oyunu, 26 Mart tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Electrician Simulator nasıl bir oyun?

Bir elektrikçi rolünü üstlenin ve bu mesleğin temellerini öğrenin. Müşterilerinizin evlerinde prizler takın, eskimiş cihazları onarın, bozuk aletleri tamir edin, ampulleri değiştirin ve kablolar döşeyin. Her şeyi iki kez kontrol ettiğinizden emin olun, elektrik konusunda şaka olmaz.

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.