Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Forza Horizon 6
|2.999 TL
|19 Mayıs
|Dead Static Drive
|170,75 TL
|20 Mayıs
|My Friend Peppa Pig
|302,50 TL
|20 Mayıs
|Pigeon Simulator
|619 TL
|20 Mayıs
|Remnant II
|1.186,99 TL
|20 Mayıs
|Winter Burrow
|295 TL
|20 Mayıs
|Luna Abyss
|Belli değil
|21 Mayıs
|Escape Simulator
|Belli değil
|26 Mayıs
|Echo Generation 2
|Belli değil
|27 Mayıs
|The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
|645 TL
|27 Mayıs
|Crashout Crew
|Belli değil
|28 Mayıs
|Kabuto Park
|Belli değil
|28 Mayıs
|Final Fantasy VI
|629 TL
|2 Haziran
|Jurassic World Evolution 3
|1.750 TL
|2 Haziran
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.