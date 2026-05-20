[19 Mayıs-2 Haziran] Toplam Değeri 8 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Forza Horizon 6 2.999 TL 19 Mayıs
Dead Static Drive 170,75 TL 20 Mayıs
My Friend Peppa Pig 302,50 TL 20 Mayıs
Pigeon Simulator 619 TL 20 Mayıs
Remnant II 1.186,99 TL 20 Mayıs
Winter Burrow 295 TL 20 Mayıs
Luna Abyss Belli değil 21 Mayıs
Escape Simulator Belli değil 26 Mayıs
Echo Generation 2 Belli değil 27 Mayıs
The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition 645 TL 27 Mayıs
Crashout Crew Belli değil 28 Mayıs
Kabuto Park Belli değil 28 Mayıs
Final Fantasy VI 629 TL 2 Haziran
Jurassic World Evolution 3 1.750 TL 2 Haziran

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

