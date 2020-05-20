2 Metrelik Sosyal Mesafenin Güvenli Olmadığı Açıklandı

Yapılan yeni bir çalışmayla sosyal mesafe için gerekli olan kuralların işe yarayıp yaramadığı ve bu kuralların nasıl uygulanması gerektiği incelendi. Araştırmanın sonuçları koronavirüs süreciyle alakalı yepyeni bilgiler ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz senenin sonunda Çin’in Wuhan kentinde görülmesinin ardından hepimize yeni kavramlar öğreten koronavirüs salgınının etkileri azalsa da henüz alınan tedbirler sonlandırılmış değil. Öğrendiğimiz kavramlardan bir tanesi de sosyal mesafe kavramı. Uzmanlar, koronavirüs hakkında araştırmalar yaparken bu kavramı da es geçmedi ve sosyal mesafenin önemine dair birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmaların bir tanesi de Amerikan Fizik Enstitüsü’ne ait.

Amerikan Fizik Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüse karşı alınan önlemlerden bir tanesi olan sosyal mesafe kuralı için belirlenen yaklaşık iki metrelik ölçünün güvenli olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, rüzgarlı hava şartlarında en hafif esintiyle bile tükürüğün beş saniye içinde yaklaşık olarak 5 metre yer değiştirebileceğini açıkladı. Nereden ve ne şekilde bulaştığı henüz net olarak açıklanmasa da tükürük yoluyla bulaştığı tahmin edilen virüs için iki metrelik mesafenin sanıldığı gibi güvenli olmadığı da böylece kesinleşti.

Partiküller havada rahatça hareket ediyor:

Uzmanların araştırma için çıkış noktaları, bir kişinin öksürdüğü zaman ağızlarından fırlayan parçacıkların havada nasıl yer değiştirdiğini anlama isteği oldu. Çalışmanın yazarlarından biri olan Dimitris Drikakis, “Damlacıklar hem yetişkinleri hem de farklı boydaki çocukları etkileyebilir. Daha kısa boylu insanlar bu damlacıkların yol aldığı kısımda olurlarsa daha fazla risk altında olabilirler” dedi. Partiküllerin havadaki hareketini nem ve sıcaklık gibi birçok faktörün etkileyebileceğini aktaran uzmanlar öksüren bir kişinin havada hareket eden tükürük damlacıklarını inceleyen bir simülasyon oluşturdu.

Araştırmacılar tarafından oluşturulan modelleme sayesinde nem, dağılım kuvveti, tükürük molekülleri, hava etkileşimleri ve buharlaşma gibi süreçler açığa çıkmış oldu. Havada dağılan tükürüğün yaptığı hareketi tam olarak belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar, iç ortamlarda kullanılan klimaları da inceleme altına alacaklarını dile getirdi.