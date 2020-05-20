Türkiye'deki İlk Koronavirüs Vakasının Kaynağı Belli Oldu

Koronavirüsle ilgili çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları, çok önemli bulgular elde ettiler. Koronavirüsün gen haritası üzerinde çalışan uzmanlar, virüsün Türkiye'ye geldiği ilk yerleri ve vakaların en çok hangi ülkelerle bağlantılı olduğunu tespit ettiler.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, mart ayından beri ne yazık ki ülkemizin de gerçeği olmuş durumda. Bugüne kadar toplamda 151 bin 615 vatandaşımıza bulaşan virüs, 4.199 insanımızın hayatına mal oldu. Bilim insanları, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve hastalığa uygun bir tedavi geliştirebilmek için verileri azami dikkatle inceliyorlar.

Bilim insanları, koronavirüsün gen haritasını çıkarabilmek için de uzunca bir süredir çalışmalarını sürdürüyorlar. Yapılan son çalışmalarsa koronavirüsün Türkiye'ye ilk kez nereden geldiğini ortaya koyuyor. Ayrıca yapılan araştırma, ülkemizdeki koronavirüs vakalarının en çok hangi ülke ve bölgelerden kaynaklandığını da ortaya koyuyor.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının çoğu Avrupa kaynaklı

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizde görülen koronavirüs vakalarının çoğu Avrupa kaynaklı. Özellikle de İstanbul'da görülen vakaların çok büyük bir bölümünün Avrupa kaynaklı vakalar oluşturuyor.

Salgının en büyük nedeni Avrupa olsa da ilk vaka ABD'den geldi

Bilim insanlarının belirlemelerine göre koronavirüs vakalarının büyük bir bölümü Avrupa kaynaklı olsa da ilk vaka ülkemizde ABD'den geldi. İlginç bir şekilde ikinci vaka ise ABD ya da Avrupa'dan değil, Avustralya'dan geldi. Türkiye'deki üçüncü koronavirüs vakası ise İngiltere kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ayrıca, ismini açıklamadıkları iki şehirdeki koronavirüs vakalarının Suudi Arabistan kaynaklı olduğunu tespit ettiler.

Bilim insanlarının böyle bir çalışma gerçekleştirmesinin altında yatan esas neden, koronavirüsle ilgili tüm detayları anlamak. Çıkarılacak olan gen haritası, koronavirüsün mutasyona uğrama ve insanlara bulaşma sürecinin tüm detayları ile anlaşılmasını sağlayacak. Böylelikle uzmanlar, koronavirüs salgınını yenmek ve virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı ile ilgili tedavi yöntemleri geliştirmek için önemli çıkarımlarda bulunmuş olacaklar.