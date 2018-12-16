2018'in En İyi Telefonlarında Bulunan En İyi 5 Yonga (Anket)

Akıllı telefon üreticileri, en iyi amiral gemisi cihazları üretme yarışındalar. Bu yarışın en önemli faktörlerinden biri ise işlemci yongaları. 2018 yılında çıkmış amiral gemisi düzeyindeki telefonlarda bulunan en iyi işlemcileri ve detaylarını sizin için inceledik.

2018 yılı, mobil teknolojiler anlamında oldukça önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Gerek yapay zeka geliştirmeleri, gerek kamera iyileştirmeleri olsun; birçok farklı yenilik yapıldı ve bu yeniliklerin temelinde yatan şey telefonunuzun beyni olan işlemciler ve bir araya geldikleri yongalar.

Bu yıl tanıtılan amiral gemilerine güç veren işlemcileri listelemeye başlamadan önce şunu hatırlatalım: Genel olarak "işlemci" şeklinde bahsetsek de aslında konumuz SoC, yani System-on-chip (Yongada Sistem) adı verilen bir bütün. CPU (Merkezi İşlem Birimi), GPU (Grafik İşlem Ünitesi) ve NPU (Yapay Zekâ İşlem Ünitesi) gibi farklı birimleri de bünyesinde barındıran SoC'ler, genellikle işlemci adıyla anılsa da bunun pek doğru bir kullanım olduğunu söyleyemeyiz. Üreticiler bu çiplere farklı isimler vermeyi tercih ediyor (Örneğin Qualcomm, mobil platform olarak adlandırıyor), biz de bu yönde oluşacak kafa karışıklığını engellemek adına "işlemci" diyeceğiz.

Qualcomm Snapdragon 845:

Hepimizin ismine aşina olduğu bu işlemci, ilk olarak 2018 yılının başlarında piyasaya sürülen cihazlarda kullanılmaya başlandı. 2018 yılının işlemcilerinin en büyük getirisi ise hiç şüphesiz, yapay zeka. Apple, Huawei ve Google gibi şirketlerin hem yazılım hem de donanım tarafında yapay zekaya ciddi bir önem vermesi durumu, Qualcomm'u da buna uygun bir işlemci üretmeye itti. Nitekim Qualcomm, gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip Snapdragon 845'i geliştirdi.

Snapdragon 845 mobil platformu, CPU tarafında etkileyici özelliklerle karşımıza çıkıyor. 64-bit sekiz Kryo 385 çekirdekli 10nm işlemci, 2.8GHz hızında çalışıyor ve 1866MHz hızında LPDDR4x dual-channel belleklerle geliyor.

Grafik işlemcisi tarafında da Adreno 630'u barındıran Snapdragon 845, bir önceki yılın işlemcisi Snapdragon 835'ten %30 seviyesinde daha iyi performans sunuyor. Bu da daha iyi grafiklere sahip oyunlar oynamak ve video işlemek için oldukça yeterli bir iyileştirme.

2016 yılında tanıtılan Snapdragon 820'den beri makine öğrenimi ve yapay zeka konuları hakkında çalışmalar yapan Qualcomm, ilk olarak Snapdragon 820'de kullandığı Hexagon adlı dijital sinyal işlemcisini (Digital Signal Processor - DSP) bugün çok daha iyi bir konuma getirdi. Bugün, Snapdragon 845 ile birlikte gelen Hexagon 685 DSP'si, Snapdragon 835'ten üç kat daha iyi yapay zeka performansı sunuyor.

Snapdragon 845 ile birlikte gelen Spectra 280 ISP ise üst düzey fotoğraf, video ve AR/VR performansı sunuyor. Saniyede 60 adet 16 MP'lik fotoğraflar çekebileceğiniz bir hıza sahip bu ISP, video çekmeyi sevenlere ise sinema kalitesinde 4K çekim yapabilme imkanı tanıyor.

1.2 Gbps'e kadar çıkan hızlar sunan X20 modem ise ihtiyacınız olandan çok daha fazla internet hızını sunmayı başarıyor. Snapdragon 845 ile Wi-Fi performansı da iyileştirilerek 802.11ad standardı ile "multi-gigabit" hızlara erişmek mümkün olabiliyor.

Samsung Exynos 9810:

Snapdragon 845'in doğrudan rakibi olan bu işlemci, Samsung'un 2018 yılı amiral gemilerine (Galaxy S9, S9 Plus ve Note9) güç veriyor. 10nm üretim sürecinden geçmiş olan Exynos 9810, toplamda sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdeklerden dördü özel bir tasarım kullanarak en yüksek performansı vermek üzere konfigüre edilmiş durumda, 2.9GHz'e varan hızlara çıkabiliyor. Diğer dört çekirdek ise tahmin edebileceğiniz üzere enerji tasarrufu için geliştirilmiş, bu çekirdekler de ARM Cortex A55 tabanlı.

Grafik tarafında Mali G72 MP18 GPU'suna sahip olan Exynos 9810, VR uygulamaları ve makine öğrenimi konusunda da oldukça başarılı olsa da rakiplerinin aksine yapay zeka ve makine öğrenimi için özel bir çipe sahip değil.

Exynos 9810'da bulunan ISP ise toplamda dört adet sensör kullanılmasına imkan tanıyor. Buna bir örnek verecek olursak; çift arka kamera sensörü, bir adet ön kamera ve bir adet Iris sensörü'nden fazlası kullanılamıyor. Samsung'un Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note9 modellerinde izlediği yol da bu şekilde. Düşük ışık koşullarında iyileştirilmiş bir görüntü vadeden Samsung, bu ISP ile aynı zamanda 4K UHD çözünürlüğünde 120 fps kayıt yapabiliyor.

Modem konusunda Snapdragon 845 ile benzer özellikler taşıyan Exynos 9810, aynı şekilde 1.2 Gbps'e varan yüksek internet hızları vadediyor. Genel anlamda Snapdragon 845'in rakibi olan Exynos 9810, birçok anlamda yüksek performans sunuyor.

HiSilicon Kirin 970:

Huawei'nin alt firması HiSilicon tarafından geliştirilen Kirin serisi işlemciler, günümüz itibariyle Huawei ve Honor telefonlarının birçoğuna güç veriyor. Kirin 970 ise aslında 2017 yılının son aylarında çıkmış bir işlemci. Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun ardından 2018 yılında P20 ve P20 Pro'da da kullanılan bu işlemci yongası, yapay zekayı telefonlara gerçek anlamda getiren ilk yongalardan biri.

TSMC'nin 10nm üretim teknolojisi ile üretilen Kirin 970, 8 çekirdekli bir CPU, 12 çekirdekli bir GPU, çift ISP, 1.2 Gbps yüksek hızlı Cat.18 LTE modem ve HiAI adlı yapay zeka ünitesiyle geliyor.

Cortex-A53 ve Cortex-A73 çekirdeklerinden oluşan Kirin 970, genel performans anlamında Snapdragon 835'in rakibi olsa da bazı konularda Snapdragon 845'e yaklaşıyor. HiAI mimarisiyle birlikte bir Sinirsel İşleme Ünitesi (Neural Processing Unit - NPU) barındıran Kirin 970, üstün yapay zeka özellikleri sunuyor.

Yapay zeka özelliklerini en çok fotoğraf konusunda konuşturan Kirin 970, çift ISP ve donanımsal yüz algılama gibi yetenekleriyle Huawei P20 Pro'nun birçok beğenilen özelliğinin temelini oluşturuyor. Gece çekimlerini en üst seviyeye taşıyan bu donanım, aynı zamanda insan, hayvan, yemek gibi çeşitli nesneleri algılayıp ayarlamaları da ona göre yapıyor ve kusursuz fotoğrafı elde etmeyi amaçlıyor.

5.5 milyar transistör ve 10nm teknolojisi ile batarya ömrü olarak da ciddi bir gelişme vadeden (ve sunan) Kirin 970, Huawei tarafından iki farklı amiral gemi serisinde kullanıldı ve yerini geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Kirin 980'e bıraktı.

HiSilicon Kirin 980:

Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro'da kullanmak üzere geliştirdiği Kirin 980 çipi ile -Apple ile beraber- 7nm üretim sürecine geçiş yapmış oldu. Benzer dönemlerde piyasaya çıkan Kirin 980 ve A12 Bionic, günümüzün en performanslı iki işlemcisi konumunda.

TSMC'nin 7nm üretim teknolojisiyle üretilen Kirin 980; 2 tanesi 2.60GHz hızında, 2 tanesi de 1.92GHz hızında çalışan ARM Cortex-A76 çekirdekleri ve 4 tane de 1.80GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeğiyle geliyor. Huawei'e göre Kirin 980, Kirin 970'e göre %75 daha fazla performansa sahip. Yine halefine göre %58 daha tasarruflu olduğu iddia edilen Kirin 980, telefonları batarya anlamında tam bir canavar haline getiriyor. Geçtiğimiz yıl Kirin 970, Exynos 9810 ve Snapdragon 845'e göre %50 daha iyi bir güç yönetimine sahipti, yapılan bu geliştirme ise çok daha heyecan verici.

Toplamda 6.9 milyar transistörüyle rakiplerini ezip geçen Kirin 980, beraberinde getirdiği çift NPU ile de yapay zeka performansında Kirin 970’e göre %134 gelişme göstererek en iyi performansı sunuyor.

Grafik işlemcisi tarafında Mali G76MP10 GPU’sunu kullanan Kirin 980, Qualcomm’un kullandığı Adreno 630’un en büyük rakibi. Snapdragon 845 ile birlikte gelen Adreno 630, Exynos ve Kirin işlemcilerde bulunan Mali grafik işlemcilerinin ciddi derecede önündeydi. G76 ile bu fark kapanıyor ve grafik performansı en üst seviyelere çıkıyor.

Apple A12 Bionic:

Kirin 980 ile oldukça benzerlik gösteren A12 Bionic, Apple’ın en yeni iPhone modellerine güç veriyor. 7nm üretim teknolojisine sahip A12 Bionic, A11 Bionic’e göre %11 daha iyi CPU performansı ve %50 daha az güç tüketimi sunuyor. (Apple’a göre)

Yine Apple’ın söylemiyle A12 Bionic’te bulunan GPU, halefinden %50 daha hızlı. M12 Motion yardımcı işlemci ve 8 çekirdekli Neural Engine ile A12 Bionic, saniyede 5 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor.

6.9 milyar transistöre sahip A12 Bionic çipi, benchmark testlerinde -özellikle tekli çekirdek testlerinde- tüm rakiplerinden çok daha iyi performans sergiliyor.

Qualcomm, Apple, Samsung ve Huawei olmak üzere dört farklı üretici tarafından geliştirilen işlemcileri derledik. Listemizde son yıllarda adı pek duyulmayan MediaTek'e yer vermedik, çünkü birçok üretici MediaTek işlemci kullanmaktan vazgeçmiş durumda. Değerlendirdiğimiz işlemciler arasında da A12 Bionic ve Kirin 980 diğerlerinden bir adım önde gibi görünüyor.

Madem bütün bir yıl boyunca gördüğümüz en güçlü mobil yongaları listeledik, o halde sizin de fikrinizi alma vakti geldi:

Kaynakça: Qualcomm, Samsung, HiSilicon, Wccftech

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