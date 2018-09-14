Ağızları açık bıraktıracak derecede ilginç fotoğraflar çeken birçok vahşi yaşam fotoğrafçısı var. Hele bir de fotoğrafı çekilen hayvanlar komik pozlar verdiği zaman, vahşi yaşam fotoğraflarını bambaşka seviyeye taşıyorlar.

Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülleri sizi mutlu edecek fotoğraflara yoğunlaşıyor. 2018 finalistleri yakın zamanda açıklandı ve bu fotoğraflar kesinlikle modunuzu yükseltecek.

Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülleri, Tanzanya'da yaşayan vahşi yaşam fotografçıları Tom Sullam ve Paul Joynson-Hicks tarafından başlatıldı. Yarışmanın asıl amacı, gezegenimizin güzel vahşi yaşamını korumanın önemini anlatmak ve aynı zamanda yüzümüzde bir gülümsemeye yol açmak.

8 diğer jüriyle beraber yarışmanın kurucuları, yarışmadaki kategorilerin kazananlarına karar veriyor. Tum fotoğraflar kalite ve içerikleriyle ve tabii ki mizahlarıyla birlikte inceleniyor.

Yarışmanın kazananı, 2018 Yılının Mizahi Vahşi Yaşam Foğrafçısı olarak adlandırılacak. Kazanan, Tanzanya'daki Dar es Salaam'daki Wonder Workshop'tan el yapımı bir kupa ve Alex Walker'ın Serian'ıyla bir haftalık safari kazanacak. Bunlara ek olarak bu yıl bir başka ödül de var. Affinity Photo, 1 şanslı kazanana yepyeni bir iPad vermeye karar verdi.

Son olarak, eğer bu şirin hayvan fotoğraflarından daha fazla görmek isterseniz, yakında Paul Jounson Hicks ve Tom Sullan'ın Komik Vahşi Yaşam Ödülleri Vol.2 isimli kitabının bir kopyasını alabileceksiniz. 4 Ekim 2018'de ciltli olarak yayınlanacak olan bu kitabın fiyatı 9.99£ olacak.

© Comedy Wildlife Photography Awards 2018