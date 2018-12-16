2018 Yılının En İyi 10 Netflix Stand-Up Yapımı

Netflix bitmek üzere olan 2018 yılını, yayınladığı yapımlarıyla dolu dolu geçirdi.

Orijinal dizi ve film yapımlarıyla tanıdığımız Netflix'in, Stand-Up gösterilerini sergilediği bir tarafı daha bulunuyor. Bu yıl içerisinde onlarca komedyen ile binlerce saatlik Stand-Up yapımı ortaya koyan Netflix, ortaya, insanları oldukça güldüren işler çıkardı. Bu yazımızda sizler için Netflix'in 2018 yılında yayınlamış olduğu ne komik 10 Stand-Up yapımını derledik.

10. Ali Wong: Hard Knock Wife

Hamileliğini tamamlayan ve bir adet çocuğun kazandırdığı deneyimlerle oldukça geliştiğini söyleyen Ali Wong, bunun komedisine de katkı sağladığını ifade ediyor. Bebeklerin insanlar üzerinde derin etkiler bıraktığını ancak bunun bazı şeyleri konuşmanın önüne geçemeyeceğinin de altını çiziyor.

9. Natasha Leggero and Moshe Kasher: The Honeymoon Stand Up Special

1.5 yıl önce evlenen komedyenler Natasha Leggero ve Moshe Kasher, genellikle izleyiciler arasındaki çiftleri kullanarak konsept oluşturuyorlar. Ortaya oldukça eğlenceli bir konsept çıkaran Natasha ve Moshe, gelecekteki bebekleri hakkında dalga geçmeyi de ihmal etmiyor.

8. Hari Kondabolu: Warn Your Relatives

Hintlilerin günlük hayatındaki klişeleri oldukça komik bir şekilde izleyicilerine aktaran Hari Kondabolu, ırkçılık ile alakalı şakalarını oldukça sık yapıyor. Seyircilerini güldürürken onları da iyice gözlemleyerek Hari, konseptine çeşitlilik katıyor.

7. Adam Sandler: 100% Fresh

Oldukça ünlü bir sinema oyuncusu (Süper Baba filminin başrol oyuncusu) olan Adam Sandler, yaptığı olağanüstü eğlenceli şakalarıyla izleyicileri kendine topluyor. Adam Sandler'ın %100 Fresh (%100 Taze) adlı programı, yayınlandığı ilk tarihten itibaren oldukça iyi bir ivme yakaladı.

6. Aparna Nancherla (The Standups)

Akıllı telefon ve teknolojinin bizlere ne gibi getirileri olduğunun yanında ne gibi götürülerinin de olduğunu oldukça mizahi bir şekilde ele alan Aparna Nanancherla; esprilerini, televizyondan akan bir slayt üzerinden gerçekleştiriyor.

5. John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City Music Hall

Oldukça etkili hikaye kurma becerisine sahip olan John Mulaney, sahne aldığı süre boyunca bir hikayeden diğerine koşuyor. Timothee Chalamet'a olan kıskançlığından bahseden ve Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı oldukça yaratıcı bir şekilde betimleyerek anlatan Mulaney, izleyicileri adeta kendisine bağlıyor.

4. Todd Glass: Act Happy

Oldukça senkronize ve enerjik bir müzik grubuyla beraber programını yürüten Todd Glass, neredeyse her cümlesiyle izleyicilerini güldürmesiyle tanınıyor. Noktalama işaretlerinin yanlış kullanılması üzerine yaptığı şakalar ise Glass'in en beğenilenleri arasında.

3. Tig Notaro: Happy To Be Here

Nasıl evli olduğuna hala inanamadığını söyleyen Tig Notaro; en basit günlük klişeleri oldukça samimi bir şekilde izleyicilerine sunarak, izleyenlerin gönlünü kazanıyor. Genellikle kendi hayatından kesitleri izleyicileriyle paylaşan Notaro, izleyenlerin yaşadığı ve anlattığı her şeyi hissetmesini sağlıyor.

2. Chris Rock: Tamborine

20 yıllık mutlu bir evliliğin 2 yıl önce sonlanmasıyla hayatın kodlarını çözmeye bir adım daha yaklaşan 53 yaşındaki Chris Rock; ırkçılık, politika, din ve çocukları yetiştirme konusunda yaptığı esprilerle izleyicilerini adeta kırıp geçiriyor.

1. Hannah Gadsby: Nanette

2017'nin En İyi Şovu ödülüne lâyık görülen Hannah Gadsby, komedinin ilerisine geçiyor. Her şakanın arkasında bir hikaye olduğunu söyleyen Gadsby, acıklı hikayesinin insanları üzdüğünü biliyor ancak bu onu yıldırmıyor ve bu hikayeleri üzerinden yaptığı esprilerle izleyicilerini hem güldürüyor, hem de onların gönüllerini kazanıyor.