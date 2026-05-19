Ask YouTube Duyuldu: YouTube'la Sohbet Ederek Ne İzleyebileceğinizi Bulacaksınız

Google, Google I/O 2026'da yeni yapay zekâ özelliği "Ask YouTube"u tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, "Ask YouTube" adını verdiği yeni konuşmaya dayalı arama deneyimi ile kullanıcıların favori içeriklerini arama ve keşfetme biçimini baştan yaratıyor.

Artık YouTube'da arama çubuğuna sadece kelimeler yazıp doğru videoyu bulmayı umduğumuz günler geride kalıyor.

Ne izlesem derdine son

Bu yepyeni arama motoru özelliğiyle birlikte çok daha karmaşık ve bağlam gerektiren sorular sorabileceksiniz. Örneğin sistemden "çocuğuma bisiklet sürmeyi nasıl öğretirim?" konusunda tavsiyeler isteyebilir veya "yatmadan önce oynanacak rahatlatıcı oyunların içerik üreticisi incelemelerini" tek bir aramayla bulmasını talep edebilirsiniz.

İşin en güzel tarafı, tıpkı bir arkadaşınızla mesajlaşırmış gibi arama sonuçlarınızı daraltmak için peş peşe takip soruları sorabilmeniz. "Bunu anladım ama bana daha kısa bir video bul" ya da "Bu oyunun mobil versiyonu var mı?" gibi devam sorularıyla tam olarak ne aradığınızı saniyeler içinde nokta atışı belirleyebilirsiniz.

Yapay zekâ sizin için seçip düzenliyor

Peki siz soruyu sorduktan sonra arka planda ne oluyor? Ask YouTube, sorunuza yanıt verebilmek için tüm YouTube kataloğundaki en alakalı videoları anında derliyor.

Bu derleme sadece uzun videoları değil, aynı zamanda YouTube Shorts içeriklerini de kapsıyor ve size tamamen etkileşimli, düzenli bir yanıt sunuyor. Yani artık onlarca video arasında kaybolup "Hangi videoda benim aradığım şey geçiyordu?" diye videoları ileri sarmak zorunda değilsiniz.

Peki kimler kullanabilecek?

Gelelim en çok merak edilen kısma. Ask YouTube şu an için ABD'de yaşayan, 18 yaş ve üzeri YouTube Premium üyeleri için youtube.com/new adresi üzerinden kullanıma açılmış durumda.

İlerleyen süreçte tüm dünyadaki YouTube kullanıcıları için de geniş çapta kullanıma sunulacak.

