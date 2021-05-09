Eğer bu yıl 50. yaşınızı kutlamaya hazırlanıyorsanız, kontakt lenslerden tutun da Quarter Pounder'a kadar size eşlik eden çok sayıda icat var.

Büyük beklentilerle girdiğimiz 2021 yılı o kadar da umut ettiğimiz gibi geçmiyor olabilir. Ancak dünyada güzel şeyler de oluyor.

Bu haberimizde 2021 yılında 50. yaşını kutlayan önemli teknolojik buluşlara yakından bakıyıoruz. Yalnız şimdiden uyaralım. Bunlardan kimileri yüzümüzü gülümsetirken kimileri de “Yaşlanmışız...” diye dertlendirecek türden.

2021 yılında 50 yaşına giren teknolojik buluşlar:

İlk e-posta

İlk uzay istasyonu

Disket

Cep hesap makinesi

İlk chat odası

İlk yumuşak kontakt lensler

İlk mikroişlemci

Apollo 14 görevi

İlk e-posta

E-postanın yaratıcısı olarak tanınan MIT mezunu Ray Tomlinson’ın ilk e-postayı göndermesinin üzerinden 50 yıl geçti. Tomlinson’dan önce de e-posta gönderilebiliyordu ancak sadece aynı bilgisayarı kullanan kişiler arasında. Tomlinson sayesinde ARPANET’e bağlı farklı kullanıcılar birbirine e-posta gönderebilmeye başladı.

Alçak yörüngeye gönderilen ilk uzay istasyonu

İnsanlık bundan tam 50 yıl önce ilk uzay istasyonuna kavuştu. Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilen ve 175 gün alçak yörüngede kalan Salyut 1 adlı uzay istasyonu, bu yıl 50. yaşını kutlayan şeyler arasında.

Disket

Yaşlandığınızı hissettirecek bir nesne daha… Bu yıl 50. yaşını kutlayan şeyler arasında disket de var. Aslında 1960’ların sonuna doğru icat edilen disket, 1971’de ticari şekilde kullanılabilir hale geldi.

Cep hesap makinesi

Amerikan teknoloji şirketi Texas Instruments, 1971 yılında birçok insanın hayatını değiştirecek nitelikte bir şey üretti: cep hesap makinesi. Devasa hesap makinelerinin ardından işleri epeyce kolaylaştıran cep hesap makinesi de bu yıl 50. yaşını kutluyor.

İlk chat odası

Bilgisayar bilimci Murray Turoff, dünyadaki ilk sohbet programı EMISARI’yi geliştireli 50 sene oldu. Bu gelişme, tüm anlık mesajlaşma platformlarının atası kabul ediliyor.

İlk yumuşak kontakt lensler

İlk kez 1887’de icat edilen kontakt lenslerin daha rahat bir versiyonu olan yumuşak kontakt lensler 1971’de icat edildi. Şu anda dünya genelinde 140 milyondan fazla insanın kullandığı düşünülen kontakt lensler de bu yıl 50. yaşını kutlayan nesneler arasında.

Dünyanın ilk mikroişlemcisi

Intel’in dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004’ü çıkarmasının üzerinden tam 50 sene geçti.

Apollo 14 görevi

Apollo 14, ABD’nin Apollo programındaki insanlı sekizinci görevdi. Ayrıca Ay’a iniş yapılan üçüncü görevdi.