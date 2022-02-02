2021'de Yerli Girişimlerin Ne Kadar Yatırım Aldığı Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Startup Centrum’un 2021 verilerini paylaşarak geçtiğimiz yıl yerli girişimlerin aldığı toplam yatırım miktarını açıkladı. Verilere göre yerli girişimler, 2020’ye göre 9 kat daha fazla yatırım topladı.

Türkiye’de son zamanlarda girişimlere yönelik yapılan yatırımlarda somut bir artış gözlenmişken, bu durumu sayılarla ortaya koyan 2021 verileri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Startup'larımızın ünü sınırları aşıyor, ekosistemimiz ileri teknolojilerden aldığı güçle hızla gelişmeye devam ediyor.” diyerek 2021 yılı verilerini paylaştı.

Startup Centrum’un ‘2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’ kaynak alınarak paylaşılan verilere göre Türkiye’deki girişimler, 2021 yılında toplamda 1,5 milyar dolar yatırım topladı. Bu sayı, 2020 yılına göre 9 kat artış gösterdi. 2021 boyunca gerçekleşen 345 yatırım turunda da 323 girişim yatırım alarak buradaki başarı oranını yüksek seviyelerde tuttu.

2021'de girişim başına 4,8 milyon dolar yatırım toplandı

Paylaşılan diğer verilere göre Türkiye’de girişim başına yapılan toplam yatırım tutarı, 4,8 milyon dolar idi. Son olarak ülkemizdeki girişimlere 45 yabancı yatırım gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca verilerle birlikte yatırım fonlarının Türkiye’deki teknoloji tabanlı girişimlerin sermaye ihtiyacının çözülmesine imkân sunduğunu ifade edildi.

2021 yılında en çok yatırım toplamayı başaran yerli girişimler arasında biyoteknoloji girişimi RS Research (12 milyon dolar), servis noktalarını ve yedek parça markalarını dijitalleştiren Servislet (12 milyon dolar), mobil oyun girişimi Libra Softworks (30 milyon dolar) ve bu yıl iki kez yatırım turu yapan mobil oyun girişimi Dream Games (205 milyon dolar) bulunuyor.