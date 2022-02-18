Blockhain analiz şirketi olan Chainalys, geride bıraktığımız 2021 yılının en büyük kripto vurgunu yapan şirketlerini açıkladı. Paylaşılan raporda Türkiye'de uzunca süre gündemde kalan Thodex zirvede yer aldı.

Kripto paraların her geçen gün artan popülaritesi, dünyanın her yerinde bu yöndeki suçların da artmasına sebep oldu. Bir yatırım aracı olmasının yanında aynı zamanda özellikle hükümetler tarafından bolca eleştirilen ve kısıtlamalara tabii tutulan kripto paralar, büyük dolandırıcılıkların da en büyük kaynaklarından biri haline geldi.

Dünya genelinde kripto piyasaları üzerine incelemeler yapan ve raporlar yayınlayan Chainalys, 2021 yılında yaşanan kripto dolandırıcılıklarını araştırdı. Konu hakkında detaylı bir rapor yayınlayan Chainalys'in raporunda en dikkat çeken detay, ülkemizde gündemi uzunca süre meşgul eden Thodex'in raporda yer alması oldu.

2021 yılında dünyada en büyük kripto vurgunu yapan şirket Thodex oldu

Geçtiğimiz yılın nisan ayında Türkiye'de gerçekleşen Thodex vurgunu, 2021 yılında gerçekleştirilen en büyük kripto para vurgunu oldu. Thodex tarafından yapılan bu kripto para vurgununda yaklaşık 400 bin kullanıcı yaklaşık 2 milyar dolar dolandırıldı. Ayrıca yine geçtiğimiz aylarda Savcılık, aralarında Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de olduğu tüm sanıkların Binance'e para aktardığını belirlemişti. Hatta bunun üzerine Binance ile iletişime geçen yetkililer, 30 milyon 100 bin 78 liraya el koymuşlardı.

En büyük kripto para vurgunu yapan Thodex'ten sonra kullanıcılarını 57 milyon dolar dolandırarak ikinci şirket AnubisDao oldu. Rapora göre 2020 yılında 7,8 milyar dolar büyüklüğünde olan kripto suçları, 2021 yılında neredeyse iki katına çıkarak 14 milyar dolara yükseldi. Kripto piyasasının işlem hacmi ise yine 2020 yılına kıyasla büyük bir yükseliş yaşayarak 15,8 triyon dolar oldu.

Kripto paralarla işlenen suçlar yalnızca dolandırıcılık vakaları ile sınırlı kalmadı. Raporda ayrıca kripto paraların terörizm, çocuk istismarı, fidye ve şantaj gibi suçlarda da sıklıkla kullanıldığı bilgisine yer verildi.