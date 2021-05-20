Ford, bir süredir ortalıkta gözükmeyen yeni F-150 Lightning modelini gün yüzüne çıkardı. Önceki nesilde turbo şarjlı bir V8 motor ile gelen F-150 Lightning, "2022 F-150 Lightning"de ise çift elektrikli motorla karşımıza çıkıyor.

Amerikan otomotiv devi Ford, anavatanı ABD'deki en popüler otomobil modellerinden biri olan F-150'nin 2004 yılından bu yana ortalarda gözükmeyen yeni "Lightning" versiyonunu duyurdu. Orijinal F-150 modelinden daha sportif, daha fütüristik ve daha güçlü bir araç olarak karşımıza çıkan 2022 Ford F-150 Lightning, çift elektrikli motoruyla 563 beygir güç, 1.051 Nm tork sağlıyor.

Tasarımından başlamak gerekirse; yeni F-150 Lightning, önden baktığınızda bir elektrikli otomobil olduğunu sonuna kadar belli ediyor. Orijinal F-150'nin geleneksel tasarımını yeni LED farları, tamamen ortadan kaldırılan radyatör ızgarası, daha sade ve modern tasarım çizgileriyle güncelleyen Ford, bu sayede hem aracın elektrikli olduğunu daha fazla vurguluyor hem de daha modern bir görünüm sunuyor.

Hantal görünüşü aldatmasın; F-150 Lightning, neredeyse bir spor otomobil kadar kısa sürede hızlanabiliyor

Biri ön biri arka tekerlere güç veren iki adet elektrikli motora sahip olan F-150 Lightning, bu dört tekerden çekiş sistemiyle 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4,4 saniyede tamamlayabiliyor. Standart modeller tek şarj ile 370 kilometre menzil sunarken "geliştirilmiş menzilli" F-150 Lightning, yine tek şarj ile 480 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu arada standart modelde 426 olan beygir gücünün geliştirilmiş menzilli modelde 563 beygire çıktığını da aktaralım.

Aracın içine baktığımızda Mustang Mach-E ile aynı Sync 4A bilgi eğlence sistemini görüyoruz. Bu da bize 15,5 inçlik devasa bir dokunmatik ekran sunuyor. Kullanıcılar için oldukça pratik bir arayüz sunan Sync 4A bilgi eğlence sistemi, tüm uygulamalara ek olarak klima kontrolleri, rota planlama gibi araç işlevlerini kontrol edebileceğiniz ve araç sahibinin akıllı telefonuyla senkronize olan bir FordPass uygulamasına da sahip.

Yeni Ford F-150 Lightning'in fiyatı

2022 Ford F-150 Lightning'in etkileyici bir "araç" olduğuna ikna olduysak fiyat konusuna geçebiliriz. Ford, yeni F-150 Lightning için 39.974 dolar başlangıç fiyatı açıklamış durumda ki bazı ABD eyaletlerinde geçerli olan elektrikli otomobil teşvikleriyle birlikte bu fiyat 30.000 dolar seviyesine kadar gerileyebiliyor. Aracın en üst versiyonu olacak F-150 Lightning ER Platinum ise yaklaşık 90.000 dolar fiyat etiketiyle yeni sahiplerini bekleyecek.

2022 Ford F-150 Lightning tanıtım videosu

2022 Ford F-150 Lightning fotoğrafları