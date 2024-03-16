Uluslararası gayrimenkul uzmanı Şerif Nadi Varlı'ya göre Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı, 130 milyon dolar ile bir Türk’e yapıldı. Söz konusu konutun TL ile fiyatı 4 milyar 172 milyon 220 bin TL.

Türkiye'de ev fiyatları, özellikle pandemi döneminde ışık hızıyla yükseldi. Öyle ki bugün, İstanbul'daki ortalama kalite ve büyüklükte bir ev fiyatına Florida'da, Fransa'da, İngiltere'de ya da Dubai'de ev bulabilmek mümkün. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberde Hollywood yıldızı Charlize Theron'un Los Angeles'taki devasa malikânesini satışa sunduğundan ve aynı fiyata İstanbul'da 4+1 bir apartman dairesi alabildiğimizden bahsetmiştik.

Ancak ev kiraları için son iki yıldır uygulanmakta olan %25 zam sınırı, yatırım amaçlı ev alanların farklı arayışlar içine girmesine neden oldu ki son açıklamalar, bu durumu doğruluyor. Uluslararası gayrimenkul uzmanı Şerif Nadi Varlı'nın açıklamalarına göre 2023 yılında 120 bin Türk vatandaşı, yurt dışında ev satın aldı. Bu durum, ev almak isteyenlerin gözünü yurt dışına çevirmeye başladığını gösteriyor.

Türkler, sadece 2023 yılında yurt dışında ev almak için 2 milyar dolar harcadı

Varlı'ya göre Türkiye'de eve yatırım yapmak isteyenler, iç piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle Dubai, Makedonya, Kosova, Londra, Almanya, ABD’den daireler almaya başladı. Türk gayrimenkul yatırımcıları, sadece 2023 yılında yurt dışında 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Varlı, Türk yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği lokasyonun Dubai olduğunu ifade ederken şöyle konuştu:

"2023 yılında Dubai listelerinde ilk defa Türk yatırımcılar top 10 gayrimenkul yatırımı yapan milletler arasına girdi. Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar ile bir Türk’e yapıldı. Türkler bundan 10 yıl önce yılda 130 milyon dolar yurt dışında gayrimenkul alımı yaparken, 2024'ün ocak ayında 133 milyon dolarlık alımla bunu 1 ayda harcamış oldu."

Nadi Varlı, Türk yatırımcıların gayrimenkul tercihlerini ise, "Genel olarak 300 bin dolar-1 milyon dolar aralığı gayrimenkuller en sık sattığımız bütçeler oluyor. Ve buda genellikle markalı, rezidans projelerinden stüdyo, 1+1, 2+1 daireler oluyor." şeklinde açıkladı. Yani Türk yatırımcıların yatırım tercihleri 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor diyebiliriz.