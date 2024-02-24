Charlize Theron'un Los Angeles'taki malikanesini satıp parasıyla İstanbul'daki apartman dairesini satın alamıyor olması, sosyal medyada gündem oldu. İşte fiyatlarını ve kendisini gördüğünüzde ağzınız açık kalacak o iki ev...

Mad Max: Fury Road, Hızlı ve Öfkeli Serisi, Kasımda Aşk Başkadır gibi pek çok ünlü yapımda yer alan Hollywood yıldızı Charlize Theron, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evlerinden birini daha satışa çıkardı. 3.119 metrekarelik kapalı alana sahip lüks ev, pek çoğumuzun hayallerini süsleyen tarzda bir mimariye, bahçeye ve manzaraya sahip.

Ancak söz konusu evin haberimize konu olma sebebi, evin fiyatı ve Türkiye'deki değeri. Değersizliği de diyebiliriz tabii. Türkiye'deki bazı haber sitelerinde Charlize Theron'un evini 3,75 milyon dolara satışa çıkardığı haberi yayımlanmasıyla birlikte bazı kullanıcılar, evin TL değerini hesaplayıp aynı paraya Türkiye'de nasıl bir ev alabildiklerine baktılar. Sonuç, biraz kalp kırdı diyebiliriz…

Charlize Theron, malikanesini satıp İstanbul'da bir daire alamıyor(!)

Haberimizin sonunda fotoğraflarını paylaşacağımız Charlize Theron'un Los Angeles'daki lüks malikanesinin fiyatını Türk lirasına çevirdiğimizde 115 milyon 570 bin 050 TL gibi bir fiyatla karşılaşıyoruz. Sahibinden.com'a girip İstanbul'daki ev ilanlarını incelediğimizde ise Şişli'de 4+1 400 metrekarelik bir apartman dairesinin 125 milyon TL'ye satışta olduğunu görüyoruz.

Tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul'daki 400 metrekarelik bir apartman dairesinin Charlize Theron'un Los Angeles'taki 3.119 metrekarelik malikanesinden daha pahalı olması, sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Charlize Theron'un satmak üzere olduğu malikanesi ise şu şekilde: