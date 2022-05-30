Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Girgin'e göre otomobiller artık Türkiye'de bir yatırım aracı haline geldi ve bu yüzden de uçuk rakamlar bile vatandaşı durdurmuyor. Girgin, aynı anda 4 otomobil alan vatandaşlar dahi olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir otomobil sahibi olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Satış rakamları üzerinden yapılan analizlerse pazardaki daralmanın iyiden iyiye derinleşmiş olduğunu gösteriyor. Örneğin Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirilmiş olsa da bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 düşük. Ancak işin ilginç tarafı ise geçtiğimiz yıla göre fiyatlar ciddi oranda artmasına rağmen satışlar hala oldukça yüksek. Peki bu nasıl olabiliyor?

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda değinilen en önemli konulardan bir tanesi de vatandaşın otomobil satın alma nedenleriyle ilgiliydi. Girgin tarafından yapılan açıklamalar, kıyıda köşede parası olan vatandaşın yatırım yapmak amacıyla otomobil satın aldığını ortaya koydu. Görünen o ki otomobiller, Türkiye'de birer yatırım aracı haline gelmiş durumda...

İhtiyaç için araba alanların oranı yüzde 70'lere geriledi

Alpagut Girgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Sahadan aldığımız bilgilere göre; şu anda insanlar emtialarını korumak için araç yatırımı yapıyorlar. Gayrimenkul için makas açıldı. Araç hala daha ulaşılabilir. Önceden yüzde 70-80 gibi bir oran tamamen ihtiyaçtan yani mobilite sağlamak için araç alırken, şu anda bu oran azaldı, yatırım amaçlı otomobil alan müşteri sayımız artıyor. Yatırım amaçlı 2-3, hatta 4 otomobil birden alan var."

Otomobil fiyatlarındaki inanılmaz fiyat artışlarıyla ilgili de konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, 1 milyon TL barajının psikolojik sınır olmaktan çıkalı çok olduğunu belirtiyor. "1 milyon TL, sektör için psikolojik bir baraj olmaktan kalktı.” diyen Girgin'e göre Türkiye'de yeni bir vergilendirme sistemine geçilmesi gerekiyor...