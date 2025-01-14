2024'te satılan elektrikli araçlara dair veriler geldi. Verilerde, satışlarda hem rekor kırıldığı hem de büyüme oranının arttığı görüldü. Bu da tüm yıl dolaşan "elektrikli araç satışları tehlikede, talep düştü" iddialarının pek de doğru olmadığını gösterdi.

Otomobil dünyası için oldukça hareketli geçen 2024 yılı yakın zamanda sona erdi. Peki “gelecek” olarak nitelendirdiğimiz elektrikli araçlarda durum nasıldı? Dünyada ne kadar elektrikli araç satıldı? Beklendiği gibi satışlar düştü mü? Rho Motion isimli araştırma firmasının verileri, bu soruları yanıtlıyor.

Veriler, beklenenin aksine olumlu bir yılın geride bırakıldığını ve hatta satışlarda rekor kırıldığını gözler önüne seriyor. Bu yıl birçok şirket, elektrikli araçlara olan talebin düşmesi nedeniyle planlarını ertelemişti. Hâliyle de bu durumun satışlarda kendini göstermesi bekleniyordu. Ancak veriler bunu göstermedi.

17.1 milyon elektrikli araç satıldı

Rho Motion’ın verilerine göre geçtiğimiz yıl dünya çapında 17,1 milyon araç satılarak rekor kırıldı. Bu, önceki yıla kıyasla 3,5 milyon daha fazla elektrikli satışı demek. Yani yalnızca satışlar yükselmemiş, aynı zamanda büyüme oranında da artış yaşanmış. Çünkü bir önceki yıl satışlar 3,2 milyon artmıştı.

Bu verilerden medyadan hükûmetlere ve şirketlere kadar herkesin söylediği “elektrikli araç satışları yavaşladı” ifadesinin pek doğru olmadığını, aksine satışların daha da arttığını görüyoruz. Veriler, sadece Avrupa’da satışların yavaşladığını, dünyanın geri kalanında arttığını gösteriyor. Avrupa’daki yavaşlama ise yalnızca %3 oranında.

En büyük büyüme, elektrikli araç pazarının en önde bölgesi olan Çin’de %40 ile yaşanmış. Kuzey Amerika’da %9’luk bir büyüme görülmüş. Dünyanın geri kalanında ise %27’lik bir yükselme var

Verilerin şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi otomobilleri de kapsadığını ekleyelim. Ancak şarj edilemeyen hiçbir otomobili içermiyor. Bölge bölge baktığımızda 11 milyon ile Çin’in yarısından fazlasını kapladığını görüyoruz. Avrupa’da elektrikli araç satışları 3 milyon olurken Kuzey Amerika’da 1,8 milyon, geri kalan ülkelerde ise 1,3 milyon olmuş.