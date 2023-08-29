Porsche, bugüne kadarki en güçlü Cayenne modelini tanıttı. 2024 model Cayenne Turbo E-Hybrid, 150 bin dolar civarından başlayan paralara satın alınabilecek. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Alman otomobil devi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Cayenne Turbo E-Hybrid modelini tanıttı. Zaten büyük ilgi gören SUV, artık hiç olmadığı güçlü. Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre yeni model, bugüne kadarki en güçlü Cayenne. Gelin hep birlikte bu otomobile yakından bakalım.

2024 model Cayenne Turbo E-Hybrid, tasarım açısından orijinal ruhu koruyor. Bu bağlamda; iri ızgara tasarımı, HD-Matrix LED farlar ve bunların görünümü, mevcut Cayenne ile neredeyse aynı. Ve evet. Porsche Cayenne hâlâ alt ızgarasında kesikli bir yapı ve bunun içine yerleştirilen küre sensöre ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda 2024 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid'in arka kısmına baktığımızda boydan boya uzanan şerit LED stoplar karşılaşıyoruz. Porsche logo-type'ın bulunduğu noktaya kadar çift katlı şekilde dizayn edilen aydınlatma, aracı oldukça sportif gösteriyor. Dörtlü egzoz çıkışları ve panoramik cam tavan gibi özellikler de bugüne kadarki en güçlü Cayenne'in tasarım detayları arasında yer alıyor.

Porsche, pek çok kişi için lüksün kelime anlamı. Bunu aracın kabin bölümünde de görüyoruz. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid'de 12.6 inç kavisli tam dijital gösterge ekranı ile 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. İkonik hale gelen Race-Tex döşeme ve 18 yönlü ayarlanabilen spor koltuklar, SUV'da dikkat çeken iç tasarım detayları olarak karşımıza çıkıyor.

Biraz da performansa bakalım. Porsche, 2024 model Cayenne Turbo E-Hybrid'de çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8 motor tercih etti. 591 beygir gücündeki bu motor, 174 beygir güç üretebilen bir elektrik motoru ile destekleniyor. Bu iki motor birleştiğinde 729 hp beygir gücü ve 950 Nm tork ile karşılaşıyoruz. Yapılan açıklamalara göre bu premium SUV'un 0-100 km/s hızlanma süresi, 3,5 saniye. 2024 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid'in maksimum hızı ise 300 km/s olarak açıklandı.

Coupe ve SUV olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olacak 2024 model Cayenne Turbo E-Hybrid, 148 bin 550 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Coupe versiyon ise 153 bin 050 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. An itibarıyla bazı ülkelerde ön siparişe açılan SUV'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.