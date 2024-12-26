2025'te aramıza katılacak olan üç yeni 'Ultra' model telefonun özellikleri ortaya çıktı.

Son yıllarda akıllı telefon sektöründe özellikle kameralar söz konusu olduğunda büyük bir rekabet yaşanıyor. Bugün ortaya çıkan yeni detaylara göre Xiaomi, vivo ve OPPO, 2025’te piyasaya süreceği üç yeni Ultra model telefon ile adından söz ettirecek.

Her ne kadar sızıntı kaynağı spesifik model veya üretici adı belirtmese de ortaya çıkan bilgiler Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra ve vivo X200 Ultra modellerine işaret ediyor.

Xiaomi, vivo ve OPPO'dan etkileyici kameraya sahip telefonlar geliyor

Kamera detaylarına bakıldığında üç telefonun da 50MP çözünürlüğünde ultra geniş kamera ile geleceği belirtiliyor. Xiaomi ve OPPO modellerinin, vivo’nun biraz daha küçük olan 1/1,3 inçlik sensörüne kıyasla 1 inç büyüklüğünde 50MP ana kameralara sahip olacağı söylenirken, vivo X200 Ultra’nın 35 mm’lik bir ana kamera sensörü kullanacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

Yakınlaştırma kameraları da oldukça dikkat çekici. Xiaomi ve OPPO’nun çift periskop kamera sistemi sunması bekleniyor. Xiaomi modelinde 50MP 3x telefoto ve 200MP 4.3x periskop lens bulunacağı söylenirken, OPPO Find X8 Ultra’nın 50MP 3x periskop kamera ve 6x periskop lense sahip olacağı belirtiliyor.

Bunun yanında her iki telefonun da "çift makro" özellikleri sayesinde yakınlaştırma kameralarıyla makro çekimler yapabileceği ifade ediliyor. vivo X200 Ultra ise makro özellikli 200MP periskop kamera sunarak dikkatleri üzerine çekecek.

Yılın açılışı Samsung Galaxy S25 serisi ile olacak

2025 yılı kamera teknolojilerinde çıtayı yükselten bu modellerin yanı sıra Samsung Galaxy S25 Ultra gibi amiral gemilerine de ev sahipliği yapacak.

Galaxy S25 Ultra 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş lens, 10MP 3x telefoto ve 50MP 5x yakınlaştırma kamerası ile Samsung kalitesini tekrar kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Peki siz yeni yılda en çok hangi telefonu bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.