Yılın İlk 7 Ayında Kaç Adet 2. El Otomobil Satıldığı Açıklandı: Satışlarda Düşüş Var mı?

2026'nın temmuz ayına kadar olan süreçte toplamda kaç adet 2. el otomobil satışı gerçekleştiği açıklandı.

İkinci el otomobil satışlarında son zamanlarda düşüşler yaşandığı konuşuluyordu. Yeni paylaşılan resmî veriler de bunu destekledi. 2026’nın ilk 7 ayına dair 2Plan tarafından aktarılan verilere göre Ocak-Temmuz döneminde toplam satış hacmi 5 milyon adetlik kritik sınırı aşarak 5 milyon 35 bin 390 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla pazar genelinde %2,7 oranında bir gerilemeye işaret ediyor. Yalnızca Temmuz ayı performansına bakıldığında ise pazarın yıllık bazda %12,8 oranında kan kaybettiği ve aylık satışın 732 bin 594 adette kaldığı görülüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Düşüşten ziyade normalleşme olarak nitelendiriliyor

Pazardaki son durumu analiz eden 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yaşanan %2,7'lik gerilemenin doğrudan bir talep çöküşü olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Ülgür, bu durumu geçmiş dönemlerde kayıtlara geçen olağanüstü yüksek satış hacimlerinin ardından gelen doğal bir "normalleşme" süreci şeklinde tanımladı.

Önümüzdeki aylarda pazarın yönünü belirleyecek temel unsurlara dikkat çeken Ülgür; finansmana erişim kolaylığı, sıfır km araç tarafında yapılacak kampanyalar, tüketici güven endeksi ve araç fiyatlarının enflasyon karşısındaki konumunun kritik rol oynayacağını vurguladı.

Sektörün karşı karşıya olduğu en büyük engellerden biri yüksek faiz ortamı ve banka kredilerine erişimde yaşanan sıkılaştırmalar olarak öne çıkıyor. Kredi kısıtlamalarının alıcıları geleneksel yöntemlerin dışına iterken alternatif finansman modelleri sıkça tercih edilmeye başlamış durumda. Güncel veriler doğrultusunda, pazarda el değiştiren her 4 araçtan 1’inin evim sistemleri gibi alternatif finansman modelleri kullanılarak satın alındığı bilgisi paylaşıldı.