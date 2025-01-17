Subaru, sevilen crossover modeli Crosstrek'in hibrit motorlu yeni versiyonunu tanıttı. Artık daha da güçlü olan otomobil, 4 tekerden çekiş sistemi sunacak.

Japon otomobil devi Subaru, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model olarak lanse ettiği yeni Crosstrek modelini duyurdu. Sevilen crossover, tasarım açısından büyük bir değişim görmemiş olsa da hibrit motor seçeneği ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

2026 model Subaru Crosstrek, mevcut tasarımını korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmında iri bal peteği şeklinde ızgara görüyoruz. LED destekli farlar da olduğu gibi yeni modele aktarıldı. Tabii buna paralel olarak, arka kısımda da herhangi bir değişiklik göremiyoruz.

Karşınızda 2026 Subaru Crosstrek

Marka, yeni hibrit motorlu Crosstrek'in iç tasarımını göstermedi. Şirket, bunu yılın son dönemlerinde gerçekleştireceği lansmana bıraktı. Ancak şu an için resmî bir lansman tarihi olmadığını belirtelim.

Gelelim kaput altına. 2026 Subaru Crosstrek'te 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motor bulunmaya devam edecek. Bu motora, 1.1 kWh kapasiteli batarya ile eşleştirilen bir elektrik motoru eşlik edecek. Böylelikle aracın karma gücü, 194 beygir seviyesine kadar yükseltilmiş olacak. CVT şanzıman ile eşleştirilen crossover, 4 tekerden çekiş desteğine sahip olacak.

Subaru, 2026 model Crosstrek'in fiyatına ilişkin de bir açıklama yapmadı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu bilgi de diğer detaylar gibi büyük lansmanda açıklanacak. Merak edenler için, mevcut Crosstrek'in Türkiye'deki güncel fiyatının 2.7 milyon TL'nin üzerinde olduğunu söyleyelim.