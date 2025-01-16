Toyota, 2024'te 9,85 milyon araç satışıyla zirvede yer aldı. Volkswagen ve Hyundai Motor Grubu ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Toyota, 2024 yılında dünyanın en çok satan otomobil markası oldu. Şirket, tam yıl verilerini henüz açıklamasa da yılın ilk 11 ayında ulaştığı satış rakamlarıyla zirvedeki yerini garantiledi.

Kasım ayı sonu itibarıyla Toyota, Lexus, Daihatsu ve Hino markalarını kapsayan toplam 9,85 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Volkswagen'in hibrit ve elektrikli modelleri Toyota'yı geçemedi

Aynı dönemde Volkswagen Grubu, satışlarının %2,3 düşerek 9,23 milyon araca gerilediğini duyurdu. Henüz Aralık ayı satışları eklenmemiş olmasına rağmen Toyota, 618 bin araçlık farkla liderliğini sürdürdü. Toyota'nın satış başarısında, geniş içten yanmalı motorlu araç yelpazesi etkili oldu.

Şirket, Japonya'daki küçük araçlardan ABD pazarına yönelik büyük SUV'lara kadar geniş bir model skalası sunuyor. GR86 ve GR Supra gibi performans odaklı modeller ise daha dar bir kitleye hitap ediyor.

Volkswagen Grubu ise daha fazla alt markaya ve daha geniş hibrit ve elektrikli araç seçeneklerine sahip olmasına rağmen Toyota'yı geçemedi. Hyundai Motor Grubu ise Hyundai, Kia ve Genesis markalarıyla 7,23 milyon araç satarak yılı üçüncü sırada tamamladı.