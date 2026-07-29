Yeni Audi Q9, tüm ihtişamıyla tanıtıldı. Bugüne kadarki en büyük Audi'yle tanışın!

Premium otomobil deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Audi, model gamının en tepesine yerleşen ve markanın bugüne kadar ürettiği en büyük, en lüks SUV modeli olan 2027 Audi Q9’u resmen bizlerle buluşturdu.

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Q7 modelini küçük bulan ve daha geniş yaşam alanı arayan tüketicileri hedefleyen yeni Q9, doğrudan BMW X7 ve Mercedes GLS modelleriyle rekabet etmek üzere tasarlandı. Araç, 5.310 mm uzunluğa, 2.210 mm genişliğe ve 3.140 mm aks mesafesine sahip. Bu değerler, küçük kardeşi Q7 ile kıyaslandığında Q9’un 250 mm daha uzun, 200 mm daha geniş ve akslar arasında 145 mm daha fazla mesafeye sahip olduğunu gösteriyor.

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Karşınızda yeni Audi Q9

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Tasarım tarafında Q9, dik bir burun yapısına ve dikey çıtalarla çevrelenmiş devasa bir ön ızgaraya sahip. Izgaranın etrafındaki siyah çerçeve dışa doğru genişleyerek agresif bir ön yüz oluşturuyor. Aracın arka bölümünde ise plaka yuvası bagaj kapağından alınarak tampona taşınmış durumda. Bu da daha sade bir bagaj tasarımı sağlıyor. Arka kısımda öne çıkan en yenilikçi teknoloji ise kavisli dijital OLED stop lambaları. İnce cam panellerden oluşan bu ışık grubu, gövde hatlarını üç boyutlu olarak takip ediyor ve yandan görünürlüğü artırıyor. Aracın 21 ila 23 inç arası değişen jantlarla sunulduğunu belirtelim.

Q9, elektrikli olarak 90 dereceye kadar açılabilen akıllı kapılarla donatılmış. Kapılarda bulunan sensörler; başka bir araca, duvara veya yayalara çarpmayı engellemek için açılma hareketini otomatik olarak durdurabiliyor.

Yeni Q9, Avrupa pazarında Q9, 295 beygir güç üreten 3.0 litrelik sıralı altı silindirli dizel motorla satışa sunulacak. Hafif hibrit sistem ve elektrikli turboşarj desteğine sahip bu motor, 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe güç aktarıyor. ABD pazarında ise giriş seviyesinde Q7’den tanınan 429 beygir gücündeki 2.9 litrelik benzinli V6 motorun kullanılması bekleniyor. Aracın bu modeli 0'dan 100 km/sa'e 4,9 saniyede çıkabiliyor. Daha güçlü SQ9 modelinde ise 591 beygir gücü sunan çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8 motor var. SQ9, 0'dan 100 km/sa'e 3,8 saniyede çıkıyor ve maksimum 280 km/sa hıza ulaşıyor.

İç mekanda standart olarak 7 koltuklu düzen sunulan araç, Audi’nin bugüne kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavanla geliyor. Opsiyonel sunulan akıllı cam versiyonu, 9 farklı segmentte saydamlığı elektronik olarak değiştirebiliyor ve 84 LED ile 30 farklı renkte aydınlatılabiliyor. Araç park edildiğinde dışarıdakilerin içeriyi görmesini engellemek amacıyla cam otomatik olarak opak hâle de geliyor. İçeride 1.360 watt gücünde 22 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi var.

Yeni Audi Q9, bu ayın sonu itibarıyla Avrupa’da satışa çıkacak. Otomobilin başlangıç fiyatı 108.400 euro olarak açıklandı.