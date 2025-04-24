Şirketlerin çalışanların mesai saatlerinde kullandığı ekran takibi uygulaması, 21 milyon ekran görüntüsünü sızdırdı.

Zaman takibi ve çalışan izleme yazılımı olan WorkComposer, milyonlarca hassas ekran görüntüsünü internete sızdırdı.

Siber güvenlik platformu Cybernews, şirketin Amazon S3 sunucusunda korunmasız bırakılan 21 milyondan fazla gerçek zamanlı ekran görüntüsü tespit etti.

Sızan ekran görüntülerinde neler yer alıyor?

Sızan görüntüler, çalışanların o an ne yaptığını gösteren ekran kayıtlarını içeriyor ve dahası bunların arasında şifreler, giriş bilgileri, kişisel e-postalar, özel iletişimler ve ticari belgeler de yer alıyor.

WorkComposer, özellikle uzaktan çalışanları izlemek için kullanılan bir yazılım ve her 20 saniyede bir ekran görüntüsü alıyor. Şirketin belirttiğine göre hâlihazırda 200.000’den fazla aktif kullanıcıları bulunuyor.

Henüz bu veri havuzuna siber suçluların ulaştığına dair bir kanıt bulunmasa da bu tür açıklar geçmişte pek çok veri sızıntısına neden olmuştu. Şimdilik WorkComposer tarafından konuya dair açıklama da gelmiş değil.