221 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Narvas'ı 25 Mart tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Narvas nasıl bir oyun?
Bu yerel çok oyunculu, yan kaydırmalı platform nişancı oyununda Mace'i kontrol edin ve farklı gezegenlerde görevden göreve ilerlerken düşman robotlarla ve tehlikeli patronlarla mücadele edin.
Narvas'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.