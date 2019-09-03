3 Yıl Boyunca Elektronik Sigara İçen Genç Kız Komaya Girdi

ABD'nin Utah eyaletinde yaşanan olayda üç yıldır elektronik sigara kullanan 18 yaşındaki Maddie Nelson, şiddetli böbrek ve sırt ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Kısa bir süre içerisinde komaya giren talihsiz kızın akciğerlerinde çok ciddi hasar olduğu ve elektronik sigara kaynaklı gliserin parçalarına denk gelindiği ifade edildi.

Son birkaç yıldır iyiden iyiye popüler hale gelmeye başlayan elektronik sigaraların etkileri tam olarak bilinmiyor. Bunun nedeni, elektronik sigaraların henüz çok yeni olması ve uzun zamanlı etkilerinin bilinmiyor olması. Etkileri bilinmeyen elektronik sigaralar sürekli olarak tartışılırken korkulan gerçekleşti.

ABD'nin Utah eyaletinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Maddie Nelson, üç yıldır aktif olarak kullandığı elektronik sigara nedeniyle komaya girdi. Ailesinin hastane masrafları için yardım kampanyası başlattığı genç kız, doktorların yoğun müdahaleleriyle hayata yeniden döndürüldü. Yaşadıklarını aktaran Nelson, bir daha asla elektronik sigara kullanmayacağını söyledi.

Elektronik sigarayla ilgili yazılıp çizilenlere inanarak normal sigaraya oranla daha iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Nelson, lisedeki sınıf arkadaşlarıyla birlikte Utah'ta bulunan her elektronik sigara mağazasını gezdiğini, elektronik sigaralarla yapılan duman şovlarından yaptığını ve hatta bu durumdan zevk aldığını söyledi.

Temmuz ayına kadar herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Nelson bulantı, kusma ve göğüs ağrısı gibi şikayetler yaşamaya başladı. 27 Temmuz geldiğindeyse talihsiz kız yüksek ateş, şiddetli sırt ve böbrek ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Birkaç günlük tedaviye cevap vermeyen Nelson, bu kısa süre içerisinde bilincini neredeyse tamamıyla kaybetti. Semptomların daha da kötüleşmesi üzerine talihsiz genç, Utah'ta bulunan başka bir hastaneye nakledildi ve bu hastanede komaya girdi.

Ateşinin çok yüksek olduğunu ve herhangi bir tepki veremediğini açıklayan Nelson, hastanede bir gece kaldığını sandığını ancak kendine geldikten sonra anlatılanlara göre dört gündür hastanede yattığını öğrendiğini söyledi.

Doktorların ilk müdahalelerine göre Nelson, nadir bir akciğer hastalığı olan akut eozinofilik pnömoni geçirmişti. Çekilen röntgenlerse Nelson'ın ciğerlerinde çok ciddi hasarlar olduğunu ortaya koyuyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan doktorlar, Nelson'ın ciğerlerinde elektronik sigara likitlerinde bulunan gliserinin neden olduğu yağ parçacıklarının tespit edildiğini ve bugüne dek gördükleri en kötü akciğer olduğunu açıkladılar.

Doktorların ifadelerine göre elektronik sigaraların likitlerinde bulunan yüksek nem, bakterilerin akciğerlerde yayılmasını ve üremesini kolaylaştırıyor. Bu da enfeksiyona yol açıyor ve ölümlere neden olabiliyor.

3 gün boyunca komada kalan genç kız, tam olarak eski sağlığına kavuşmuş değil. Nelson, geceleri oksijen makinesine bağlı yaşıyor ve sık sık göğüs ağrısı çekiyor. Doktorların elektronik sigarayla ilgili yeterli araştırma yapamadıklarını söyleyen Nelson, iyileşme sürecinde de neler yapılması gerektiğinin bilinmediğini, bu yüzden de kendi tedavi sürecinin güçlükle ilerlediğini söylüyor. Nelson, bundan sonra herhangi bir elektronik sigarayı içmek bir yana, dokunmayacağını ifade etti.