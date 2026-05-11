4-10 Mayıs 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki sevilen dizi From en üstte yer almaya devam ediyor. Filmlerde ise Netflix'te yayımlanan Yan Yana filmi zirvede.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yan Yana - Netflix
  2. Sex and the City - Prime Video
  3. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  4. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi - Disney+
  5. Meg 2: Çukur - HBO Max & TV+
  6. Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
  7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  8. Pizza Filmi - Disney+
  9. Godzilla Minus One - Netflix
  10. Arıcı: Ölüm Kovanı - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. From - TV+ & TOD
  2. Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
  3. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  4. Prens - HBO Max & TV+
  5. The Traitors Türkiye - Prime Video
  6. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  7. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  8. The Boys - Prime Video
  9. The Last of Us - HBO Max & TV+
  10. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
