Yılın en çok beklenen filmlerinden olan Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den yepyeni fragman paylaşıldı.

Dünyanın en büyük sinemacılarından biri olan Christopher Nolan’ın yıllardır beklenen The Odyssey filminin çıkmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Yaz aylarında bizlerle buluşacak epik yapım için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün bu heyecanı daha da artıran bir gelişme yaşandı.

Universal Studios, The Odyssey filminin yeni fragmanını resmen yayımladı. Fragman, çok daha fazla sahne içererek filmde bizi nelerin beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor. Gelin fragmana ve filmin detaylarına bakalım.

The Odyssey filminin yeni fragmanı

2 buçuk dakikalık fragmanda Matt Damon’un canlandırdığı Odysseus’un filmde yaşayacağı maceralara bir göz atabiliyoruz. Ayrıca fragman, Robert Pattinson’ın kötü karakterine, Charlize Theron’un hayat vereceği karaktere ve diğer detaylara da ilk kez göz atmamızı sağlıyor. Tıpkı beklendiği gibi izleyenleri koltuğa bağlayacak epik bir film olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Filmin Homeros’un aynı adlı destanının beyaz perdeye uyarlandığı bir yapım olduğunu belirtelim. Antik İthaka Kralı Odysseus’un Truva Savaşı’ndan sonra ailesi ile yeniden bir araya gelmek için yaptığı eve dönüş yolculuğunu konu alıyor.

The Odyssey’in kadrosu âdeta yıldızlar geçidi. Kadroda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth ve daha birçok isim yer alıyor.