Bir nesli elinde büyüten ve futbolu sevdiren Kaptan Tsubasa, bu yılın nisan ayında son sayısıyla karşımıza çıkacak.

Çocukluğumuzda bizleri ekran başına kilitleyen ve yeri geldiğinde heyecanı, yeri geldiğinde de duygusallığı dibine kadar yaşatan Kaptan Tsubasa’yı hatırlamayanımız yoktur. Zira anime’yi çizgi film kanallarında izlememiş bile olsanız, ismini duymamış olmanız neredeyse imkânsız.

Maalesef çocukluğumuzun efsanesi olan Tsubasa’nın mangası, çizerin kararı nedeniyle son buluyor. Söz konusu çizerimiz Yoichi Takahashi, hem üretim hem de sağlık konularını göstererek bu kararı verdiğini belirtti. Fakat seriden kopamamış olanlar hemen üzülmesin. Zira Tsubasa mangası sonlanmış olsa da hikâye bitmeyecek.

90 milyon kopyadan fazla satan manga, nisan ayında sonlanacak.

Fakat Takahashi, parça hikâyeler gibi farklı türlere odaklanarak hikâyeyi devam ettireceğini söyledi. Yayımcının söylediğine göre nisan ayının başında yayınlanacak sayıyla birlikte seri sonlanacak. Bunun ardından da ilerleyen zamanda gelecek hikâyelerin hangi formda olacağı ve nasıl sunulacağı da karar verilir verilmez paylaşılacak.

Tabii burada köşeye hikâye sıkıştırmak gibi bir durum yok. Zira Takahashi, Rising Sun ve final bölümünün ardından gelecek hikâyeler için hâlihazırda planlarının olduğunu söyledi. İşin can alıcı kısmıysa kendisi, bu hikâyeleri çizime aktarmanın 40 yılı aşkın zaman alabileceğini ve manganın bu açıdan gerçekçi olmadığını söyledi.

Çizim ve yazım temposunun son yıllarda düştüğünü belirten çizerimizin kararında, idolü Shinji Mizushima’nın 2022’deki vefatının da rol oynadığını belirtti.

Sizce Kaptan Tsubasa, ilerleyen dönemde nasıl şekillerde karşımıza çıkacak.