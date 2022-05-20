Manga ve Anime Kültürü Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Japon menşeili olan manga ve anime kültürü tüm dünyada hızlı bir yükseliş yakaladı. Hatta Netflix üzerinden bile başarılı animeler izlemek mümkün. Peki, bu kültür nasıl ortaya çıktı ve bütün dünyanın favorisi haline geldi? Meraklıları ve bu kültüre nasıl başlayacağını bilemeyenler için manga ve anime kültürü hakkında tüm merak edilenleri anlattık.

Çizgi roman ve animasyon tutkunları bilirler, her ülkenin kendine ait bir çizgi yapısı ve anlatım üslubu vardır. Şüphesiz bunlar arasında en kendine has olan manga ve anime kültürüdür. Kültür kelimesi biraz iddialı gelebilir ama doğru. Manga ve anime kültürü nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı bizi birkaç yüzyıl öncesine kadar götürdüğü için burada gerçek anlamda bir kültürden bahsetmek mümkün.

Peki, manga ve anime kültürü nasıl ortaya çıktı? Ne oldu da Netflix gibi popüler platformlarda ve önemli kitapevlerinde bile bu türlerle karşılaşır olduk? Büyük gözlü, orantısız uzuvlu karakterlerin başından geçen aşk ve aksiyon dolu hikayelerin anlatıldığı bu eserlerin popüler hale gelmesinde İkinci Dünya Savaşı’nın rolü büyük. Gelin manga ve anime nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtına bakalım ve bu kültürün öne çıkan özelliklerinden bahsedelim.

Manga ve anime nedir?

Manga ve anime kültürünün ortaya çıkış hikayesinin detaylarına geçmeden önce daha önce bu eserleri hiç duymamış ya da görmemiş kişiler için basit birer tanım yapmakta yarar var. Manga kelimesi Japonca çizgi roman anlamına geliyor. Yani Japonya’da üretilen çizgi romanlara manga deniyor.

Anime kelimesi ise yine Japonca animasyon anlamına gelmektedir ve ‘ani-may’ şeklinde telaffuz edilmektedir. Yani Japonya’da üretilen animasyonlara anime denmektedir. Anime tanımı 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış olsa da manga kelimesinin geçmişi 1700’lü yılların son yarısına kadar uzanıyor.

Manga nasıl ortaya çıktı?

Bugün bildiğimiz anlamdaki manga eserlere benzemese de Japon tarihinde manga olarak adlandırılan ilk eser, 1798 tarihli Shiji no yukikai isimli bir resimli kitaptır. 1814 yılında yayımlanan Aikawa Minwa tarafından yazılmış ve Hokusai tarafından resimlendirilmiş Manga Hyakujo ve Hokusai Manga isimli kitaplarda da yine manga ismiyle karşılaşıyoruz.

Bugün bildiğimiz anlamdaki manga eserlerin ortaya çıkması ise 1945-1952 yılları arasında Japonya’nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmesi ile başlıyor. Bu dönemde Japonlar, Amerikalılar tarafından adaya getirilen Mickey Mouse, Betty Boop ve Bambi gibi dönemin çizgi romanları ile tanışıyorlar.

İşgalin verdiği yoğun hissi sanata yansıtmaya karar veren Japonlar manga kültürünün ilk adımlarını atıyorlar. Bu dönemde art arda manga serileri yayımlanmaya başlıyor. Bugün tüm dünya tarafından saygı duyulan bir çizer olan Japon Osamu Tezuka, en önemli eserlerden bazılarına imza atıyor. Hatta manga ve anime kültüründeki karakterlerin en belirleyici özelliği olan büyük gözlerin yaratıcısı da yine Osamu Tezuka’dır.

Anime nasıl ortaya çıktı?

Anime üretimi için sınırlı da olsa belirli bir teknolojik birikim gerektiği için savaştan yorgun düşmüş Japonların anime yapmaya başlaması ancak 1960’lı yıllarda mümkün oluyor. Osamu Tezuka tarafından yaratılan ünlü manga serisi Astroboy’un anime uyarlaması, Amerika Birleşik Devletleri’nde de yayınlandığı için gerçek anlamda anime kültürünün ortaya çıkmasını sağladı diyebiliriz.

1970’li ve 1980’li yıllarda anime üretimi zirveyi görüyor. Üretilen tüm animeler aynı zamanda ülke dışına da pazarlandığı için tüm dünyayı hızla etkisi altına alıyor. Robotech ve Star Blazers animeleri, konuları itibariyle daha önce çizgi ile anlatılmış hiçbir şeye benzemedikleri için bu kültüre olan ilginin hızla artmasını sağladılar. Star Blazers aynı zamanda ilk İngilizce dublaj yapılan animedir.

Manga ve anime kültürünün çizgi roman ve animasyondan farkı nedir?

Her iki kültür eserinin de kökeni, yüzlerce yıllık Japon kaligrafi ve resim geleneğine dayanıyor. Japonların kaligrafi ve resim geleneğinde kalın çizgiler ortaya çıkarmak için yuvarlak mürekkep fırçaları kullanılırdı. Teknolojiden yardım alsalar bile bugünün manga ve anime üreticileri hala bu geleneğin çizgilerini eserlerine taşımayı sürdürüyorlar.

Manga ve anime eserlerde bir ‘göze parmak sokma’ durumu vardır. Kocaman gözlere ve orantısız uzuvlara sahip olan karakterler örneğin sinirlendikleri zaman alınlarında kocaman bir damar ve ter damlaları ortaya çıkar. Bu karakterlerden biri hasta olduğu zaman o kocaman gözler X şeklini alır. Pokemon’u hatırlayın. Bu tür abartılar, komedi unsurunu arttırmak için kullanılır.

Manga ve anime kültürünün tartışmasız en benzersiz yönü ise konularıdır. Savaş döneminde ortaya çıkmış bir kültür olduğu için hala o dönemin izlerini taşımakta ve kolay kolay anlatılmayacak konulara değinmektedir. Bu özelliği zaman zaman manga ve animeleri yeraltı kültürüyle de birleştirmiştir. Bazı manga ve animelerde bol bol bulunan yetişkin içerikli öğelerin de bu birleşmeye katkısı büyüktür.

Günümüzde manga ve anime kültürü:

Bugün manga ve anime eserler Japonya’nın en önemli kültür ithalatı ürünlerinin başını çekmektedir. Onlarca kitaptan oluşan manga serileri ve onlarca sezondan oluşan anime dizileri tüm dünyada milyarlarca insana hitap eden eserler haline geldi. Bu eserlerin Japonların yaptığı en başarılı kültür hamlesi olduğu söylenmektedir.

Öyle ki Asya’da, Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990’lı yıllardan beri yapılan Anime Expo, Otakon ve JACON gibi manga ve anime temalı kongreler vardır. Bu kongrelere yazarlar, çizerler, yönetmenler, seslendirme sanatçıları katılır ve pek çoğu popüler anime ve manga karakterlerinin kostümlerini giymiş hayranlarla buluşurlar. Cosplay ismi verilen bu kostümlü etkinlik tüm dünyada farklı temalarda yapılsa da en popüler kaynaklar manga ve anime eserleridir.

Bazı popüler manga ve animeler:

Manga; Naruto / 72 Cilt / 1999 - 2014 Bleach / 74 Cilt / 2001 - 2016 Death Note / 12 Cilt / 2003 - 2006 Tokyo Ghoul / 14 Cilt / 2011 - 2014 Fullmetal Alchemist / 27 Cilt / 2001 - 2010 Deadman Wonderland / 13 Cilt / 2007 - 2013 Soul Eater / 25 Cilt / 2003 - 2013 Gantz / 37 Cilt / 2000 - 2013 Bakuman / 20 Cilt / 2008 - 2012 Koe no Katachi / 7 Cilt / 2013 - 2014

Anime; Death Note / 2006 / Dizi Cowboy Bebop / 1998 / Dizi Hunter x Hunter / 2011 / Dizi One Punch Man: Wanpanman / 2015 / Dizi Steins: Gate / 2011 / Dizi Shingeki no kyojin / 2013 / Dizi Hajima no ippo / 2002 / Dizi Slam Dunk / 1993 / Dizi Dragon Ball Z / 1996 / Dizi One Piece / 1999 / Dizi



Japonya’dan çıkıp dünya çapında milyarlarca kişiden oluşan bir hayran kitlesi yaratan manga ve anime kültürü nasıl ortaya çıktı sorusunu yanıtladık ve bu önemli kültür hakkında bilmeniz gereken önemli detayları anlattık. Favori manga ve animelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.