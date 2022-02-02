5 Yaşından Küçüklere BioNTech Aşısı İçin Başvuruda Bulunuldu

Pfizer ile BioNTech, mRNA tabanlı koronavirüs aşısının çocuklara uygulanması için harekete geçti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapılan başvuruda, aşının 6 ay ila 4 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmesi için acil kullanım onayı istendi.

Geliştirdiği mRNA tabanlı koronavirüs aşısı ile salgının seyrini değiştirmeyi başaran BioNTech ile Pfizer, ABD'de önemli bir adım attı. Ülkenin sağlık otoritelerine yeni bir başvuru yapan aşı şirketleri, mRNA tabanlı koronavirüs aşısının 6 aylık ila 4 yaş aralığındaki çocuklara da uygulanabilmesi için acil kullanım onayı istediler.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuran şirketlerden yapılan açıklamalarda, “5 yaşın altındaki ve 6 aylıktan daha büyük çocuklara acil kullanım onayı verilmesinin toplum sağlığı için faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı. Şayet onay gelirse, söz konusu yaş grubundaki çocuklara ilk kez bir koronavirüs aşısı için onay verilmiş olacak.

Şirketlere göre koronavirüs aşısı, çocuklar için de güvenli

Konuyla ilgili açıklamalar, BioNTech'in kurucusu olan Türk asıllı bilim insanı Uğur Şahin tarafından yapıldı. “Eğer onay verilirse, 6 aylıktan 4 yaşına kadar ebeveynlere çocuklarını COVID-19’dan ve bu hastalığın potansiyel etkilerinden korumaya yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız.” şeklinde konuşan bilim insanı, koronavirüs aşısının etkisinin ve güvenliğinin artık onaylandığını belirtti.

Pfizer'dan da konuyla ilgili bazı açıklamalar geldi. Yapılan yazılı açıklamada, daha çok rakamlara değinildi. Aşının başlangıçta 6 ay ila 12 yaş aralığındaki 4500 çocuğa uygulandığını açıklayan uzmanlar, mRNA tabanlı koronavirüs aşısı uygulanan çocukların toplam sayısının ise 8300 olduğunu ifade ettiler.