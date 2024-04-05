Yeni bir rapor, karbon salınımın azalmadığını, aksine artmaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre sadece 57 şirket, dünyadaki karbon emisyonlarının %80'ini oluşturuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmanın yolu, karbon emisyonlarını minimma indirmekten geçiyor. Bu nedenle de fosil yakıt üretenlere çok büyük rol düşüyor. Ancak iklim değişikliklerinin etkilerinin pek de azalmadığını görüyorduk. Öyle ki 2023, tarihin en sıcak yılı olmayı başarmıştı. Yeni bir rapor ise durumun iyileşmediğini, aksine kötüleştiğini gösterdi.

Carbon Majors isimli organizasyon tarafından oluşturulan “Carbon Majors Database” isimli yeni bir rapor, dünyanın en büyük 122 petrol, gaz, kömür ve çimento üreticilerini inceledi. Sonuçlarda, küresel karbon emisyonlarının çok büyük bir çoğunluğunu bu şirketlerin oluşturduğu görüldü.

Sadece 57 şirket, tüm dünyadaki karbon emisyonlarının %80’inden sorumlu

Verilere göre yalnızca 57 fosil yakıt üreticisi, 2016 ve 2022 yılında dünya genelinde gerçekleşen karbon salınımının %80'inden sorumlu. Bu dönemdeki toplam emisyonların %38’i ulus devletlerden, %37’si devlete ait kuruluşlardan %25’i ise yatırımcıların sahip olduğu şirketlerden geldi. Bu da üreticilerin iklim değişikliğini göz ardı ederek işleri daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu.

Yaklaşık 200 taraf, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nı imzalamıştı. Bu anlaşma, sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunuyordu. Ancak Carbon Majors’ın verileri, 100 devlet ve 58 şirketin o zamandan bu yana üretimlerini artırdığını ortaya koydu. Bu üreticilerin dünya çapından olduğunu belirtelim. Asya’da %87, Avrupa’da %57 ve Kuzey Amerika’da %43 oranında üretici fosil yakıt üretimini artırmış. Bu da durumun ne kadar ciddi olduğunun göstergesi.

Zaten gelen farklı verilerde de işlerin iyi gitmediğini görüyorduk. Uluslararası Enerji Ajansı, temmuz ayında 2023’te kömür tüketiminin 8,3 milyar tona çıkarak son yedi yılda %8 arttığını ve rekor kırdığını duyurmuştu. Hindistan’da devlet yönetiminde olan Coal India, Rusya’da devlete bağlı Gazprom ve yine Suudi Arabistan yönetimine bağlı Saudi Aramco’nun en büyük üç karbon üreticis olduğunu göstermişti.

Tüm bu veriler, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için hâlâ önümüzde uzun bir yol olduğunu gösteriyor. 2024’ün de sıcaklıklar konusunda rekorlar kırmasının beklendiğini belirtelim. Yani daha kötü günler kapımızda. Neler olacağını göreceğiz.